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23:35 (мск), источник: Sport24

Дюков заявил, что в ближайшее время может увеличиться число зрителей на матчах РПЛ

Президент РФС Александр Дюков после финала чемпионата мира по пляжному футболу заявил, что после проведения ЧМ следующим шагом будет увеличение зрителей на матчах РПЛ.

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В решающей игре турнира Россия обыграла Японию — 5:2.

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«Чемпионат мира был проведен с соблюдением всех мер безопасности. Следующий шаг — увеличение посещаемости и на матчах РПЛ.

Мы, безусловно, довольны не только победой, это очень важно, но и тем, что мы организационно провели этот турнир на очень высоком уровне, как и все предыдущие спортивные соревнования, которые принимали, в том числе и большие футбольные турниры. Это будет являться очередным подтверждением, что России можно доверять проведение спортивных турниров.

Впереди много турниров, и мы будем работать над тем, чтобы иметь возможность провести новые большие футбольные турниры. С другой стороны, эта атмосфера праздника и тот хороший футбол, который видели зрители на трибунах, способствует развитию пляжного футбола.

И классический, и пляжный футбол идут вместе. Дополнительный интерес к пляжному футболу помогает продвигать большой футбол и наоборот. Со всех точек зрения этот чемпионат получился успешным. Очень рад за болельщиков, которые за эти 10 дней смогли получить удовольствие от игры», — передает слова Дюкова корреспондент Sport24 Анастасия Баринова.

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