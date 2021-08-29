Дюков заявил, что в ближайшее время может увеличиться число зрителей на матчах РПЛ

«Чемпионат мира был проведен с соблюдением всех мер безопасности. Следующий шаг — увеличение посещаемости и на матчах РПЛ.



Мы, безусловно, довольны не только победой, это очень важно, но и тем, что мы организационно провели этот турнир на очень высоком уровне, как и все предыдущие спортивные соревнования, которые принимали, в том числе и большие футбольные турниры. Это будет являться очередным подтверждением, что России можно доверять проведение спортивных турниров.



Впереди много турниров, и мы будем работать над тем, чтобы иметь возможность провести новые большие футбольные турниры. С другой стороны, эта атмосфера праздника и тот хороший футбол, который видели зрители на трибунах, способствует развитию пляжного футбола.



И классический, и пляжный футбол идут вместе. Дополнительный интерес к пляжному футболу помогает продвигать большой футбол и наоборот. Со всех точек зрения этот чемпионат получился успешным. Очень рад за болельщиков, которые за эти 10 дней смогли получить удовольствие от игры», — передает слова Дюкова корреспондент Sport24 Анастасия Баринова.