Футболисты «Немана» одержали 5-ю победу подряд в чемпионате Беларуси

Все мячи встречи в Гродно хозяева забили в первой половине игры — на 8-й минуте Андрей Якимов открыл счет, а перед самым перерывом Алексей Легчилин оформил голевой дубль. Это пятая подряд виктория «Немана» в поединках нынешнего чемпионата страны.
Лидер турнира солигорский «Шахтер» проиграл в Бресте местному «Руху» со счетом 0:1. Идущий вторым борисовский БАТЭ не смог одолеть на своей арене гостей из «Ислочи», сыграв вничью — 2:2.
В столичном дерби футболисты «Динамо» победили «Минск» с результатом 2:0. «Витебск» у себя дома был сильнее брестского «Динамо» — 3:1, «Слуцк» выиграл на своем поле у мозырской «Славии» со счетом 2:1, а в Жодино «Гомель» победил «Торпедо-БелАЗ» — 1:0.
Список лучших бомбардиров возглавляет гамбийский нападающий «Шахтера» Дембо Дарбо, который забил 16 мячей.