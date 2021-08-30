Футболисты «Немана» одержали 5-ю победу подряд в чемпионате Беларуси

Все мячи встречи в Гродно хозяева забили в первой половине игры — на 8-й минуте Андрей Якимов открыл счет, а перед самым перерывом Алексей Легчилин оформил голевой дубль. Это пятая подряд виктория «Немана» в поединках нынешнего чемпионата страны.

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Лидер турнира солигорский «Шахтер» проиграл в Бресте местному «Руху» со счетом 0:1. Идущий вторым борисовский БАТЭ не смог одолеть на своей арене гостей из «Ислочи», сыграв вничью — 2:2.

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В столичном дерби футболисты «Динамо» победили «Минск» с результатом 2:0. «Витебск» у себя дома был сильнее брестского «Динамо» — 3:1, «Слуцк» выиграл на своем поле у мозырской «Славии» со счетом 2:1, а в Жодино «Гомель» победил «Торпедо-БелАЗ» — 1:0.

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Турнирное положение:

«Шахтер» — 47 очков (18 матчей), БАТЭ — 45 (21), «Рух» — 43 (21), «Динамо» (Минск) — 42 (21), «Гомель» — 38 (19), «Динамо» (Брест) — 30 (20), «Витебск» — 30 (21), «Неман» — 24 (21), «Минск» — 24 (20), «Энергетик-БГУ» — 24 (20), «Ислочь» — 24 (21), «Торпедо-БелАЗ» — 22 (20), «Слуцк» — 21 (21), «Славия» — 14 (20), «Сморгонь» — 10 (20), «Спутник» — 7 (20).