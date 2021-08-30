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12:03 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты «Немана» одержали 5-ю победу подряд в чемпионате Беларуси

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты гродненского «Немана» разгромили столичный «Энергетик-БГУ» с результатом 3:0 в последнем матче 21-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Неман
БАТЭ
Динамо Мн
Динамо Бт
Шахтер С
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Все мячи встречи в Гродно хозяева забили в первой половине игры — на 8-й минуте Андрей Якимов открыл счет, а перед самым перерывом Алексей Легчилин оформил голевой дубль. Это пятая подряд виктория «Немана» в поединках нынешнего чемпионата страны.

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Лидер турнира солигорский «Шахтер» проиграл в Бресте местному «Руху» со счетом 0:1. Идущий вторым борисовский БАТЭ не смог одолеть на своей арене гостей из «Ислочи», сыграв вничью — 2:2.

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В столичном дерби футболисты «Динамо» победили «Минск» с результатом 2:0. «Витебск» у себя дома был сильнее брестского «Динамо» — 3:1, «Слуцк» выиграл на своем поле у мозырской «Славии» со счетом 2:1, а в Жодино «Гомель» победил «Торпедо-БелАЗ» — 1:0.

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Турнирное положение:

  1. «Шахтер» — 47 очков (18 матчей),
  2. БАТЭ — 45 (21),
  3. «Рух» — 43 (21),
  4. «Динамо» (Минск) — 42 (21),
  5. «Гомель» — 38 (19),
  6. «Динамо» (Брест) — 30 (20),
  7. «Витебск» — 30 (21),
  8. «Неман» — 24 (21),
  9. «Минск» — 24 (20),
  10. «Энергетик-БГУ» — 24 (20),
  11. «Ислочь» — 24 (21),
  12. «Торпедо-БелАЗ» — 22 (20),
  13. «Слуцк» — 21 (21),
  14. «Славия» — 14 (20),
  15. «Сморгонь» — 10 (20),
  16. «Спутник» — 7 (20).

Список лучших бомбардиров возглавляет гамбийский нападающий «Шахтера» Дембо Дарбо, который забил 16 мячей.

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