«Кайрат» и «Атырау» сегодня узнают своих соперников в футзальной Лиге чемпионов
Сегодня состоится жеребьевка основного раунда Лиги Чемпионов по футзалу, где станут известны соперники «Кайрата» и «Атырау».
Сегодня состоится жеребьевка основного раунда Лиги Чемпионов по футзалу, где станут известны соперники «Кайрата» и «Атырау».
На этой стадии будут выступать 32 клуба, в том числе чемпион Казахстана — АФК «Кайрат» и серебряный призер — МФК «Атырау». Матчи пройдут с 26 по 31 октября 2021 года в формате
Известны хозяева площадок. «Кайрат» может сыграть с «Добовец» (Словения), «Кауно Жальгирис» (Литва), «Пезаро» (Италия) и «Лученец» (Словакия). «Атырау» отправится либо в Словению («Добовец»), либо в Словакию («Лученец»).
Начало жеребьевки в 20:00 по времени
Потенциальные соперники «Кайрата»: «Добовец» (Словения) «Леванте» (Испания) «Тюмень» (Россия) «Синара» (Россия) «Атырау» (Казахстан) «Халле-Гооик» (Бельгия) «Кауно Жальгирис» (Литва) «Пезаро» (Италия) «Лученец» (Словакия) «Аньер-Вильнев» (Франция) «Пльзень» (Чехия) «ВитЭн» (Беларусь).
Потенциальные соперники «Атырау»: «Спортинг» (Португалия) «Барса» (Испания) «Кайрат» (Казахстан) «Бенфика» (Португалия) «Добовец» (Словения) «Леванте» (Испания) «Тюмень» (Россия) «Синара» (Россия) «Лученец» (Словакия) «Аньер-Вильнев» (Франция) «Пльзень» (Чехия) «ВитЭн» (Беларусь).