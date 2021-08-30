«Кайрат» и «Атырау» сегодня узнают своих соперников в футзальной Лиге чемпионов

На этой стадии будут выступать 32 клуба, в том числе чемпион Казахстана — АФК «Кайрат» и серебряный призер — МФК «Атырау». Матчи пройдут с 26 по 31 октября 2021 года в формате мини-турниров. Всего будет восемь групп по четыре команды в каждой. Казахстанские клубы будут выступать по пути А. Преимущество пути А — из группы в Элитный раунд выходят по три клуба. «Кайрат» посеян под первым номером, «Атырау» под третьим.