Путин поздравил сборную России с победой на ЧМ по пляжному футболу: «Путь к триумфу был непрост, но вы проявили выдержку, сплоченность и волю»

«Дорогие друзья! От души поздравляю вас с блестящей победой на чемпионате мира по пляжному футболу. Путь к триумфу был непрост, но вы проявили исключительную выдержку, командную сплоченность и волю. Мы гордимся вами!» — говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин поговорил с главным тренером команды и поздравил его.
«Вы знаете, что вчера наши футболисты, по пляжному футболу, стали чемпионами мира в третий раз, молодцы. Путин вчера по телефону в лице тренера Михаила Лихачева поздравил всех ребят, он звонил тренеру, говорил с ним», — сказал Песков ТАСС.