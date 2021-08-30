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15:43 (мск), источник: Sports.Ru

Путин поздравил сборную России с победой на ЧМ по пляжному футболу: «Путь к триумфу был непрост, но вы проявили выдержку, сплоченность и волю»

Президент России Владимир Путин поздравил сборную России по пляжному футболу с победой на чемпионате мира-2021 в Москве.

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Источник: РИА "Новости"
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«Дорогие друзья! От души поздравляю вас с блестящей победой на чемпионате мира по пляжному футболу. Путь к триумфу был непрост, но вы проявили исключительную выдержку, командную сплоченность и волю. Мы гордимся вами!» — говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин поговорил с главным тренером команды и поздравил его.

«Вы знаете, что вчера наши футболисты, по пляжному футболу, стали чемпионами мира в третий раз, молодцы. Путин вчера по телефону в лице тренера Михаила Лихачева поздравил всех ребят, он звонил тренеру, говорил с ним», — сказал Песков ТАСС.

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