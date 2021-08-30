Путин поздравил сборную России с победой на ЧМ по пляжному футболу: «Путь к триумфу был непрост, но вы проявили выдержку, сплоченность и волю»

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«Дорогие друзья! От души поздравляю вас с блестящей победой на чемпионате мира по пляжному футболу. Путь к триумфу был непрост, но вы проявили исключительную выдержку, командную сплоченность и волю. Мы гордимся вами!» — говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин поговорил с главным тренером команды и поздравил его.