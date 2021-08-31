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12:36 (мск), источник: Sports.Ru

Казахстан в ЛЧ по футзалу: «Кайрат» участвует в 18-й раз (рекорд!), «Атырау» будет рубиться с действующим обладателем трофея и королем футзала

Жаркий дебют для нефтяников.

Кайрат
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Источник: Sports.kz

Казахстанские футзальные клубы узнали соперников в основном раунде ЛЧ. Благодаря высоким коэффициентам, Казахстан представят сразу два клуба: чемпион страны «Кайрат» и серебряный призер «Атырау».

На этой стадии выступят 32 клуба. Всего будет восемь групп по четыре команды. Основной раунд поделен на два пути и пройдет в формате мини-турниров, матчи которых состоятся с 26 по 31 октября. В каждой группе будет свой хозяин. Казахстанские клубы будут выступать по Пути А. Преимущество — из группы в элитный раунд выходят по три клуба.

«Кайрат» попал в группу 4 вместе с «Тюменью», итальинским «Пезаро» (хозяева) и чешским «Пльзенем».

Дебютанту еврокубков «Атырау» предстоит очень интересный и сложный квартет во второй группе вместе с действующим обладателем ЛЧ «Спортингом» (Португалия), словенским «Добовцем» (выбил «Актобе» в прошлом сезоне) и французским «Аньер-Вильнев».

В отличие от футбольной ЛЧ, здесь в одну группу могут попасть клубы из одной страны. Например, в третьей сошлись «Барселона» и «Леванте».
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В прошлом сезоне «Спортинг» с игроком сборной Казахстана Тайнаном выиграл ЛЧ, в финале обыграв «Барселону» (4:3). Тайнан не сыграет против казахстанского клуба — он перебрался в испанский «Эль-Посо», который не участвует в еврокубках.

А что после основного раунда?

16 команд из 32 выйдут в элитный раунд, которых распределят на четыре группы по четыре команды. Затем победители групп выйдут в финал четырех, который состоится в конце апреля 2022 года. Матчи элитного раунда пройдут с 30 по 5 декабря текущего года.

Какие шансы?

«Кайрат» — многолетний боец и постоянный фаворит турнира. Алматинцы участвуют в ЛЧ в 18-й раз — это рекорд. Второй лучший клуб Европы должен без проблем должен проходить дальше, несмотря на то, что алматинцам предстоит сыграть в Италии. «Кайрат» уже встречался с «Пезаро» в 2019-м — подопечные Кака тогда победили итальянцев 5:3, но в финальный этап не вышли.

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А вот «Атырау» повезло меньше всех. Учитывая неопытность и неопределенностью с составом и тренерским штабом, рассчитывать на выход будет очень сложно. К тому же, в своем первом же сезоне нефтяники попали в группу смерти: действующий обладатель Лиги чемпионов «Спортинг», четвертьфиналист прошлого сезона (проиграл «Барселоне») и «Аньер-Вильнев» с королем футзала Рикардиньо.

Сезон в Казахстане стартует осенью по окончании ЧМ в Литве. У «Кайрата» в ЛЧ будет только одна цель — привезти долгожданный кубок в Алматы. Будем надеяться, «Атырау» вытворит сенсацию и пробьется в элиту.

Сейл Кожатай

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