Казахстан в ЛЧ по футзалу: «Кайрат» участвует в 18-й раз (рекорд!), «Атырау» будет рубиться с действующим обладателем трофея и королем футзала
Жаркий дебют для нефтяников.
Жаркий дебют для нефтяников.
Казахстанские футзальные клубы узнали соперников в основном раунде ЛЧ. Благодаря высоким коэффициентам, Казахстан представят сразу два клуба: чемпион страны «Кайрат» и серебряный призер «Атырау».
На этой стадии выступят 32 клуба. Всего будет восемь групп по четыре команды. Основной раунд поделен на два пути и пройдет в формате
Дебютанту еврокубков «Атырау» предстоит очень интересный и сложный квартет во второй группе вместе с действующим обладателем ЛЧ «Спортингом» (Португалия), словенским «Добовцем» (выбил «Актобе» в прошлом сезоне) и французским «Аньер-Вильнев».
В прошлом сезоне «Спортинг» с игроком сборной Казахстана Тайнаном выиграл ЛЧ, в финале обыграв «Барселону» (4:3). Тайнан не сыграет против казахстанского клуба — он перебрался в испанский «Эль-Посо», который не участвует в еврокубках.
16 команд из 32 выйдут в элитный раунд, которых распределят на четыре группы по четыре команды. Затем победители групп выйдут в финал четырех, который состоится в конце апреля 2022 года. Матчи элитного раунда пройдут с 30 по 5 декабря текущего года.
«Кайрат» — многолетний боец и постоянный фаворит турнира. Алматинцы участвуют в ЛЧ в 18-й раз — это рекорд. Второй лучший клуб Европы должен без проблем должен проходить дальше, несмотря на то, что алматинцам предстоит сыграть в Италии. «Кайрат» уже встречался с «Пезаро» в 2019-м — подопечные Кака тогда победили итальянцев 5:3, но в финальный этап не вышли.
А вот «Атырау» повезло меньше всех. Учитывая неопытность и неопределенностью с составом и тренерским штабом, рассчитывать на выход будет очень сложно. К тому же, в своем первом же сезоне нефтяники попали в группу смерти: действующий обладатель Лиги чемпионов «Спортинг», четвертьфиналист прошлого сезона (проиграл «Барселоне») и «Аньер-Вильнев» с королем футзала Рикардиньо.
Сезон в Казахстане стартует осенью по окончании ЧМ в Литве. У «Кайрата» в ЛЧ будет только одна цель — привезти долгожданный кубок в Алматы. Будем надеяться, «Атырау» вытворит сенсацию и пробьется в элиту.
Сейл Кожатай