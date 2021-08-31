Пеле успокоил поклонников в связи с плановой госпитализацией

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 31 августа. /ТАСС/. Трехкратный чемпион мира по футболу бразилец Пеле был госпитализирован во вторник для прохождения обследования в частной клинике в Сан-Паулу. Как уточнил «король футбола», процедуры носят плановый характер.

«Народ, я не падал в обморок, и мое здоровье в полном порядке. Пройду плановое обследование, которое не удалось провести раньше из-за пандемии», — написал он в Twitter.

«Передайте, что в это воскресенье играть не буду!» — добавил экс-форвард, отметивший в минувшем году восьмидесятилетний юбилей.

В феврале 2020 года местная пресса со ссылкой на сына Пеле Эдиньо сообщила о том, что «король футбола» страдает от депрессии из-за неудачного восстановления после операции по замене тазобедренного сустава. Впоследствии эту информацию опровергли как Эдиньо, объяснивший это выдернутой из контекста «ошибкой перевода», так и сам Пеле, заявивший, что «не планирует выходить из игры».