Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
1.09
Казахстан
Украина
Футбол. Чемпионат мира
1.09
Россия
Хорватия
Футбол. Чемпионат мира
1.09
Мальта
Кипр
Футбол. Чемпионат мира
1.09
Словения
Словакия
Футбол. Чемпионат мира
1.09
Люксембург
Азербайджан
Футбол. Чемпионат мира
1.09
Португалия
Ирландия
Все события
Фоторепортажи
32Все участники Лиги чемпионов по группам
25Удар Ласицкене, рекорд Акинфеева, дебютный гол Яковлева: ЦСКА обыграл «Ахмат»
23:03 (мск), источник: ТАСС

Пеле успокоил поклонников в связи с плановой госпитализацией

«Король футбола» сообщил, что его здоровье в полном порядке.

Бразилия
Наверх
Источник: AFP 2021

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 31 августа. /ТАСС/. Трехкратный чемпион мира по футболу бразилец Пеле был госпитализирован во вторник для прохождения обследования в частной клинике в Сан-Паулу. Как уточнил «король футбола», процедуры носят плановый характер.

«Народ, я не падал в обморок, и мое здоровье в полном порядке. Пройду плановое обследование, которое не удалось провести раньше из-за пандемии», — написал он в Twitter.

«Передайте, что в это воскресенье играть не буду!» — добавил экс-форвард, отметивший в минувшем году восьмидесятилетний юбилей.

Во время загрузки произошла ошибка.

В феврале 2020 года местная пресса со ссылкой на сына Пеле Эдиньо сообщила о том, что «король футбола» страдает от депрессии из-за неудачного восстановления после операции по замене тазобедренного сустава. Впоследствии эту информацию опровергли как Эдиньо, объяснивший это выдернутой из контекста «ошибкой перевода», так и сам Пеле, заявивший, что «не планирует выходить из игры».

Пеле — единственный трехкратный чемпион мира по футболу (1958, 1962, 1970). Провел в составе сборной Бразилии 92 матча и забил 77 голов. Он признан лучшим футболистом XX века по версии Международной федерации футбола. Форвард выступал за бразильский «Сантос» (1956−1974) и американский «Нью-Йорк Космос» (1975−1977). Пеле занесен в Книгу рекордов Гиннесса как автор 1 279 голов за карьеру.

 Ангелина Мельникова: нам было очень тяжело. Я бы не хотела, чтобы в моей жизни еще такое повторилось
"Мы знаем, что в Америке намного веселее все с этим. И терапевтические исключения у большинства"
Карпин перед Хорватией: Капитаном может быть и Захарян
Тренер Хорватии: Россия — наш самый сильный соперник в группе
«Вест Хэм» объявил об аренде Крала из «Спартака»
Стало известно, сколько зрителей пустят на матч ЦСКА — «Спартак»
Фигуристки бегут из России: в Федерации не видят проблем
Джикия: Как сыграет Влашич — не моя головная боль
Федун прокомментировал переговоры Черчесова со «Спартаком»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь