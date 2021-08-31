Пеле успокоил поклонников в связи с плановой госпитализацией
«Король футбола» сообщил, что его здоровье в полном порядке.
«Король футбола» сообщил, что его здоровье в полном порядке.
«Народ, я не падал в обморок, и мое здоровье в полном порядке. Пройду плановое обследование, которое не удалось провести раньше
«Передайте, что в это воскресенье играть не буду!» — добавил
В феврале 2020 года местная пресса со ссылкой на сына Пеле Эдиньо сообщила о том, что «король футбола» страдает от депрессии
Пеле — единственный трехкратный чемпион мира по футболу (1958, 1962, 1970). Провел в составе сборной Бразилии 92 матча и забил 77 голов. Он признан лучшим футболистом XX века по версии Международной федерации футбола. Форвард выступал за бразильский «Сантос» (1956−1974) и американский «Нью-Йорк Космос» (1975−1977). Пеле занесен в Книгу рекордов Гиннесса как автор 1 279 голов за карьеру.