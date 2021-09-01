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18:16 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Константин Генич: Арустамяну предложили один из руководящих постов в РФС

Бывшему комментатору «Матч ТВ» Нобелю Арустамяну предложили одну из руководящих должностей в РФС, утверждает действующий комментатор канала Константин Генич.

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Источник: Спорт-Экспресс

«Охренеть, сегодня узнал, что Нобелю предложили один из руководящих постов в РФС! Нобель, брат, это правда?! Отвечай на звонки!».

Ранее Арустамян покинул «Матч ТВ» после ситуации с интервью полузащитника «Ростова» Павла Мамаева. По словам журналиста, формат получившегося разговора противоречит его принципам. Несмотря на просьбы журналиста не выпускать его в эфир, было принято противоположное решение, поэтому он написал заявление об увольнении со спортивного телеканала по собственному желанию.

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