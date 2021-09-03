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16:50 (мск), источник: Прессбол

Дарио Колобарич стал игроком «Шахтера»

Словенский нападающий Дарио Колобарич перешел в «Шахтер», сообщает пресс-служба солигоского клуба.

Словения U21
Шахтер С
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Дарио начинал свою юношескую карьеру в словенских командах «Идрийя» и «Браво». После чего перешел в академию футбольного клуба «Домжале». Оттуда уезжав в аренду в академию «Ред Булл» (Зальцбург). После возвращения из Австрии стал привлекаться к матчам за основной состав «Домжале».

Во время загрузки произошла ошибка.

В минувшем сезоне в составе клуба из столицы Словении провел 37 матчей, в которых забил 13 голов и сделал 4 результативные передачи. Является игроком молодежной сборной Словении.

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