Дарио Колобарич стал игроком «Шахтера»

Дарио начинал свою юношескую карьеру в словенских командах «Идрийя» и «Браво». После чего перешел в академию футбольного клуба «Домжале». Оттуда уезжав в аренду в академию «Ред Булл» (Зальцбург). После возвращения из Австрии стал привлекаться к матчам за основной состав «Домжале».