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14:20 (мск), источник: Прессбол

Станислав Драгун продлил контракт с БАТЭ

Капитан борисовского БАТЭ Станислав Драгун продлил контракт с клубом.

БАТЭ
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Источник: Официальный сайт футбольного клуба БАТЭ

«Контракт с БАТЭ до конца 2022 года продлил капитан нашей команды Станислав Драгун. В 155 официальных поединках за “желто-синих” у Драгуна 38 голов и 25 результативных передач, два чемпионства (2017, 2018), два серебра (2019, 2020) и два Кубка Беларуси (2020, 2021). Помимо этого, Стас внес существенный вклад в успешные выступления БАТЭ в групповых турнирах Лиги Европы (2017/18, 2018/19). А уж его победный гол лондонскому “Арсеналу” в домашнем поединке 1/16 финала Лиги Европы-2018/19 вписан в клубную летопись.

Сейчас наш капитан продолжает заниматься по индивидуальному плану после операции на крестообразной связке: очевидно, эта серьезная травма не позволит ему полноценно восстановиться до конца нынешнего футбольного года. Отметим, что, принимая во внимание вступившие в силу ограничения по оплате труда для вновь заключаемых контрактов с футболистами, Станислав согласился продлить сотрудничество на предложенных клубом условиях — и помочь команде в реализации задач на будущий сезон», — говорится в сообщении официального сайта БАТЭ.

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