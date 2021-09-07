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18:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Собака забила гол в любительском чемпионате в Чили

Во время матча любительских команд в Чили произошел необычный случай.

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Источник: AP 2021

Во время исполнения штрафного удара мяч попал в пробегающую мимо собаку, которая головой переправила его в сетку.

Болельщики на стадионе бурно отреагировали на странный гол, сопроводив столь редкое событие аплодисментами и смехом.

Во время загрузки произошла ошибка.

Несколько недель назад в Шотландии произошёл подобный курьёзный случай, однако в том эпизоде собака, наоборот, предотвратила взятие ворот, выбив мяч с ленточки.

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