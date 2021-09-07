Собака забила гол в любительском чемпионате в Чили

Во время исполнения штрафного удара мяч попал в пробегающую мимо собаку, которая головой переправила его в сетку.

Болельщики на стадионе бурно отреагировали на странный гол, сопроводив столь редкое событие аплодисментами и смехом.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/UvjvPvNewis" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.