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18:45 (мск), источник: Sports.Ru

Клубы потратили 3,72 млрд долларов на трансферы летом. Это всего 60% от рекордных 5,8 млрд в 2019-м

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала данные относительно трат на трансферы этим летом.

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Источник: AFP 2021

С июня по августа 2021 года клубы произвели 7481 международный трансфер — примерно как и в прошлом году (7771).

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Комиссия за все переходы составила 3,72 миллиарда долларов, что на 7,5% меньше, чем в 2020 году (4,02 млрд). Это всего чуть более 60% от рекордной суммы, потраченной в 2019-м (5,8 млрд).

Больше всего сделок этим летом было заключено с участием игроков, сроки контрактов которых с прежним клубом истекли (58,6%). На аренды и возвращение футболистов из аренд пришлось 26,6% от всех сделок, а на полноценные трансферы — лишь 14,8%.

На игроков возрастных групп 18−23 и 24−29 лет в сумме пришлось 84,3% всех международных трансферов, причем на эти группы — почти равное количество трансферов. Трансферы игроков старше 35 лет и младше 18 лет составили менее 1% и 2% соответственно. Остальные 13,8% приходятся на игроков в возрасте от 30 до 35 лет.

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