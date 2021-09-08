Горе Ярославля, гибель «Пахтакора» и «МЮ»: авиакатастрофы, изменившие спорт

Из 45 человек, находившихся в самолете, выжил только член экипажа Александр Сизов. Также уцелел после столкновения с землей и пожара хоккеист Александр Галимов, однако после пяти дней борьбы врачей за его жизнь атлет умер в столичном Институте хирургии имени Вишневского от бесчисленных ожогов.
К сожалению, гибель «Локо» — далеко не первая авиакатастрофа с участием спортивных команд. И аналогий с «МЮ» и «Пахтакором» никак не избежать…
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«Торино»
- Дата: 4 мая 1949 года;
- Погибшие: 31 (18 футболистов).
«Гранде Торино», как тогда назывался итальянский клуб в СМИ, шел за четвертым (!) национальным чемпионством кряду. Однако за четыре тура до конца первенства почти весь состав «быков» погиб в авиакатастрофе: из-за сильного тумана пилоты не смогли сориентироваться, и самолет врезался в землю.
Заменившая умерших футболистов молодежка довела дело до конца — разбившиеся под Торино игроки «гранатовых» посмертно стали чемпионами Италии сезона-1948/49.
«Манчестер Юнайтед»
- Дата: 6 февраля 1958 года;
- Погибшие: 23 (восемь футболистов «красных дьяволов»).
Жуткий день календаря для болельщиков «МЮ» вошел в историю футбола как Мюнхенская катастрофа. Тогда разбился самолет с восемью футболистами на борту. «Малыши Басби», как называли фанаты талантливых воспитанников рулевого «Юнайтед» Мэтта Басби, летели домой после встречи с «Црвеной Звездой» в Белграде. Однако сначала экипажу пришлось сажать самолет в Мюнхене для экстренной дозаправки (успешно), а затем, при попытке пилотов поднять самолет в воздух вопреки непроглядной метели, лайнер еле-еле оторвался от взлетной полосы и почти сразу разбился.
Сборная США по фигурному катанию
- Дата: 15 февраля 1961 года;
- Погибшие: 73 (18 спортсменов, девять членов делегации и несколько родственников атлетов).
Не обойдется подборка и без фигурного катания: это американская сборная разбилась под Брюсселем на пути к чемпионату мира в Прагу, повергнув в шок США и весь спортивный мир. Точная причина крушения воздушного судна так и не была названа: поговаривали, что пилотов подвел отказ регулировочного механизма стабилизатора.
К слову, именно после той трагедии в Штатах приняли закон, запрещающий спортивным командам летать всем составом одним рейсом.
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«Пахтакор»
- Дата: 11 августа 1979 года;
- Погибшие: 178 пассажиров (17 игроков и тренеров «Пахтакора»).
Безусловно, самая черная дата в истории советского спорта.
Один из ведущих грандов отечественного футбола летел в Минск на матч чемпионата СССР против местного «Динамо». Однако до столицы Белоруссии «Пахтакор» не долетел: череда чудовищных ошибок наземных служб, неправильно рассчитавших траекторию полета самолета с командой на борту, привела к тому, что Ту-134 столкнулся с лайнером той же модели — оба судна рухнули в Днепропетровской области Украины.
Отметим, что смерти сумели избежать защитник Анатолий Могильный (то ли опоздал, то остался дома из-за травмы) и страж ворот Анатолий Яновский, прилетевший в Минск на день раньше вместе с дублем. Также чудом остался жив главный тренер узбекистанской команды Олег Базилевич, отправившийся в срочную командировку в Киев.
Сборная Замбии
- Дата: 27 апреля 1993 года;
- Погибшие: 30 (18 футболистов).
Кошмаром обернулся и полет национальной команды Замбии на матч отбора к ЧМ-1994 против Сенегала. Для того, чтобы добраться до Дакара, руководство сборной взяло в аренду самолет военно-воздушных сил страны. Но состояние «летательного аппарата» оставляло желать лучшего. Один из двигателей загорелся прямо в небе, а запаниковавший пилот по ошибке отключил еще и второй двигатель…
Кстати, роковой полет прошел без лучшего футболиста Африки — 1988, лидера замбийской сборной Калуша Бвалии. Незадолго до предстоящей встречи с Сенегалом он с ПСВ поучаствовал в матче голландского чемпионата, так что в Дакар ему пришлось добираться отдельно от товарищей.
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«Шапекоэнсе»
- Дата: 28 ноября 2016 года;
- Погибшие: 72.
Наконец, совсем недавняя трагедия, случившаяся каких-то пять лет назад в небе над Колумбией. Самолет, на борту которого находился бразильский клуб «Шапекоэнсе», потерпел крушение прямо перед заходом на посадку.
Из 77 человек выжить удалось лишь двум членам экипажа, двум журналистам и футболистам Жаксону Фолману, Алану Рушелу (потерял ногу) и Нето. Что же спасло мужчин? Эксперты указывают на отсутствие топлива в баках, из-за чего при падении самолет не взорвался.
Также нельзя не вспомнить команду, собранную в начале 1950-х сыном Иосифа Сталина Василием. Он безумно любил хоккей; его статус позволил собрать в «ВВС Москва» лучших отечественных игроков. Этот же статус помогал Василию доставлять атлетов до места матча не на поезде, а на самолете. Но 5 января 1950 года любовь Сталина к своим одноклубникам привела к необратимым последствиям: как и в случае с «МЮ», вмешалась метель — воздушное судно с 11 хоккеистами разбилось при посадке под Свердловском.
Что интересно, руководству Советов 20 лет удавалось скрывать случившееся от народа; возможно, в неведении находился и сам Сталин. Хоккеистов в спешке похоронили неподалеку от аэродрома, а на их место в команду подыскали однофамильцев.
И напоследок немного легенд. Правда или нет, но о грядущей авиакатастрофе якобы предупреждал «первый советский экстрасенс» Вольф Мессинг, вот почему сын руководителя СССР не полетел в Свердловск вместе с «ВВС Москва».