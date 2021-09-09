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18:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Япония не будет проводить клубный ЧМ по футболу из-за коронавируса

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Япония отказалась от проведения клубного чемпионата мира по футболу в декабре 2021 года из-за распространения коронавируса, сообщается на официальном сайте Японской футбольной ассоциации (JFA).

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Источник: AFP 2021
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Как отмечается в релизе, JFA договорилась с Международной федерацией футбола (ФИФА) об отказе от турнира. Новое место проведения соревнований будет объявлено ФИФА дополнительно.

Чемпионат мира среди клубов должен пройти с 9 по 19 декабря. Япония восемь раз в истории принимала данное соревнование и в последний раз — в 2016 году. Нынешний клубный чемпионат мира должен был стать частью празднования столетия JFA.

Ранее летом в Токио прошли Олимпийские и Паралимпийские игры, которые были перенесены с 2020 года, при этом большинство соревнований были проведены при пустых трибунах, а местные жители активно протестовали против данных мероприятий.

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