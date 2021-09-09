Япония не будет проводить клубный ЧМ по футболу из-за коронавируса

Как отмечается в релизе, JFA договорилась с Международной федерацией футбола (ФИФА) об отказе от турнира. Новое место проведения соревнований будет объявлено ФИФА дополнительно.
Чемпионат мира среди клубов должен пройти с 9 по 19 декабря. Япония восемь раз в истории принимала данное соревнование и в последний раз — в 2016 году. Нынешний клубный чемпионат мира должен был стать частью празднования столетия JFA.
Ранее летом в Токио прошли Олимпийские и Паралимпийские игры, которые были перенесены с 2020 года, при этом большинство соревнований были проведены при пустых трибунах, а местные жители активно протестовали против данных мероприятий.