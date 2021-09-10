Турецкое СМИ: Давид Лория возвращается в «Астану»

«Бывший вратарь Давид Лория, защищавший цвета “Ризеспора” в Турции, после судебного разбирательства возвращается на свою прежнюю работу. Он инициировал расследование после того, как сам был несправедливо уволен с работы через министерство спорта страны», — пишет СМИ.