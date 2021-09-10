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15:49 (мск), источник: Sports.Ru

Турецкое СМИ: Давид Лория возвращается в «Астану»

Экс-гендиректор футбольного клуба «Астана» Давид Лория возвращается на свою должность. Об этом пишет турецкое интернет-издание GazeteKayseri.

Астана
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Источник: Sports.Ru

«Бывший вратарь Давид Лория, защищавший цвета “Ризеспора” в Турции, после судебного разбирательства возвращается на свою прежнюю работу. Он инициировал расследование после того, как сам был несправедливо уволен с работы через министерство спорта страны», — пишет СМИ.

По версии GazeteKayseri, возвращение успешного футболиста, уволенного без объяснения причин заместителем министра спорта Ерланом Кожагапановым, — лишь вопрос времени.

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