Сборная России победила Германию в матче Кубка Легенд

От Карелии до Удмуртии: как регионы помогают людям заниматься спортом

Забитыми мячами в составе сборной России отметились Павел Погребняк (5 голов), Егор Титов, Олег Карнаухов, Сергей Игнашевич, Дмитрий Аленичев и Константин Головской. В составе немецкой команды дубль сделал форвард Какау, также голом отметился Хайнрих и в одном эпизоде мяч в ворота россиян срезал Александр Самедов.

Кубок Легенд проводится ежегодно с 2009 года. Команды поделены на две группы, после группового этапа начинается плей-офф. Встречи проходят в формате «5 полевых плюс вратарь» в два тайма по 20 минут.