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15:46 (мск), источник: Чемпионат.com

В Иркутске футболисты избили арбитра во время матча любительской лиги

В Иркутске футболисты-любители избили арбитра прямо во время матча, сообщает телеграм-канал Mash. По информации источника, главный судья встречи Антон Рженёв после нападения потерял сознание.

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Эпизод случился на игре открытого чемпионата Иркутска по футболу среди любительских команд Лиги-2 «Виктория» — «Пахтакор». Сначала игрок «Пахтакора» Бобомурод Алланазаров, которому не понравились решения Рженёва, напал на судью с кулаками. Затем удары судье также нанёс футболист «Пахтакора» Дилмурод Капланов, который ранее был дисквалифицирован на три года за толчок и оскорбление арбитра. Он находился около поля в качестве болельщика.

Федерация футбола Иркутска дисквалифицировала Алланазарова до 2 сентября 2024 года, а «Пахтакору» было засчитано поражение со счётом 0:3.

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