Тренер сборной России устроил драку в матче «Кубка Легенд»
Тренер сборной России по футболу Виктор Онопко принял участие в потасовке в матче группового этапа «Кубка легенд» между командами России и Турции (6:4).
Тренер сборной России по футболу Виктор Онопко принял участие в потасовке в матче группового этапа «Кубка легенд» между командами России и Турции (6:4).
В начале второго тайма в ходе единоборства Онопко толкнул турка Мехмета Аурелио, в результате чего между представителями обеих команд вспыхнул конфликт.
Отметим, команда России заняла первое место в группе и вышла в финал «Кубка легенд».