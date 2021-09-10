Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:00
Лорьян
Лилль
Футбол. Первый дивизион
15:00
Енисей
Балтика
10
Футбол. Первый дивизион
11.09
Велес
Нефтехимик
Футбол. Первый дивизион
11.09
Спартак-2
Волгарь
Футбол. Премьер-лига
11.09
Локомотив
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
11.09
Кристал Пэлас
Тоттенхэм Хотспур
Все события
Фоторепортажи
18Дубль Смолова, татуировки Лисаковича, игра теней в Черкизове: «Локомотив» победил «Краснодар»
28Россия — Мальта: болельщики скучали, игроки перекусывали на поле, Карпин ярко жестикулировал
19:46 (мск), источник: Московский комсомолец

Тренер сборной России устроил драку в матче «Кубка Легенд»

Тренер сборной России по футболу Виктор Онопко принял участие в потасовке в матче группового этапа «Кубка легенд» между командами России и Турции (6:4).

Наверх

В начале второго тайма в ходе единоборства Онопко толкнул турка Мехмета Аурелио, в результате чего между представителями обеих команд вспыхнул конфликт.

Во время загрузки произошла ошибка.

Отметим, команда России заняла первое место в группе и вышла в финал «Кубка легенд».

 «Не так нужна золотая медаль, как нужна правда»: сестры Аверины могут за...
Интервью Мамаева вызвало скандал еще до эфира: «На спортивном канале так...
Волшебник российского футбола: Гус Хиддинк завершил карьеру
Крах надежд: два россиянина так и не доберутся до Формулы-1
Россия сыграет с Украиной. Помешает ли этой битве политика?
Итоги лета: «Локомотив» собрал сильнейшую полузащиту в РПЛ
Промес: Не уйду из «Спартака», пока не возьмем значимый трофей
Экс-президент ФИФА Блаттер: Я создал монстра
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь