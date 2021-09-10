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10 сентября, источник: Lenta.Ru

Самый титулованный футболист мира отказался играть за клуб

Бразильский защитник «Сан-Паулу» Дани Алвес отказался выступать за клуб из-за долгов по зарплате. Об этом сообщается на сайте команды.

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Источник: Reuters

В ходе пресс-конференции спортивный директор «Сан-Паулу» Карлуш Бельмонте подтвердил, что Алвес не вернулся в расположение клуба и на намерен играть за команду. Представители самого титулованного футболиста в мире уведомили об этом руководство. Бельмонте заявил, что руководство предприняло попытку договориться с Алвесом, однако тот ответил отказом. «В связи с этим мы приняли решение, что Алвес больше не будет выступать за нас», — заключил он.

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По данным O Globo клуб должен выплатить Алвесу два миллиона долларов. Футболист выступает за клуб с 2019-го.

Алвес — самый титулованный футболист мира. На его счету 46 титулов. Наиболее успешным этапом карьеры бразильца стали его выступления за каталонскую «Барселону». В составе сине-гранатовых он шесть раз выигрывал чемпионат Испании, четырежды становился обладателем Кубка Испании, четыре раза выигрывал Суперкубок страны, по три раза — Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, и трижды одерживал победу на Клубном чемпионате мира.

Последним европейским клубом Алвеса до возвращения на родину стал «Пари Сен-Жермен». В составе парижан он в общей сложности завоевал шесть титулов.

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