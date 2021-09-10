Самый титулованный футболист мира отказался играть за клуб

В ходе пресс-конференции спортивный директор «Сан-Паулу» Карлуш Бельмонте подтвердил, что Алвес не вернулся в расположение клуба и на намерен играть за команду. Представители самого титулованного футболиста в мире уведомили об этом руководство. Бельмонте заявил, что руководство предприняло попытку договориться с Алвесом, однако тот ответил отказом. «В связи с этим мы приняли решение, что Алвес больше не будет выступать за нас», — заключил он.

По данным O Globo клуб должен выплатить Алвесу два миллиона долларов. Футболист выступает за клуб с 2019-го.

Алвес — самый титулованный футболист мира. На его счету 46 титулов. Наиболее успешным этапом карьеры бразильца стали его выступления за каталонскую «Барселону». В составе сине-гранатовых он шесть раз выигрывал чемпионат Испании, четырежды становился обладателем Кубка Испании, четыре раза выигрывал Суперкубок страны, по три раза — Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, и трижды одерживал победу на Клубном чемпионате мира.