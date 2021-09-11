Тренер немецкой команды сравнил зарплату молодых футболистов в России и Германии

«Проблема в том, что юные футболисты в России слишком быстро привыкают к комфорту. Москва, Питер, Краснодар — большие зарплаты, все условия, ночная жизнь… Естественно, молодёжь перестаёт развиваться. Зачем? Стимулов больше нет. А в Германии нужно пахать, чтобы пробиться наверх и получить хороший контракт. Плюс налоги огромные — чуть ли не 50%.



В России молодой футболист получает в три раза больше чистыми, чем его немецкий ровесник — грязными. Суммы, конечно, разнятся в зависимости от статуса. У игрока юношеских сборных Германии ставка примерно € 10 тысяч — считайте, около € 6000 на руки. В РПЛ, как понимаю, порядок цифр другой. Но если хочешь чего-то добиться, нужно чем-то жертвовать.



Я сам пошёл на существенное снижение зарплаты — только бы поработать в Германии. Просто не мог упустить такой шанс», — сказал Шпилевский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.