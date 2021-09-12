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23:00 (мск), источник: БЕЛТА

Сборная Беларуси по пляжному футболу впервые завоевала серебро Евролиги

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по пляжному футболу стала серебряным призером Евролиги, финальный этап которой завершился в португальском городе Фигейра-да-Фош, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Сегодня в решающем поединке Суперфинала белорусы уступили команде Португалии со счетом 4:7. В начале матча белорусская команда заработала пенальти, но Анатолий Рябко не реализовал его. После этого хозяева турнира прочно завладели инициативой и шесть раз подряд поразили ворота соперников. Только в третьем периоде белорусы заиграли в полную силу и смогли отличиться четыре раза, но догнать ушедших в отрыв португальцев не удалось. В составе проигравших мячи забили Анатолий Рябко, Никита Чайковский, Евгений Новиков и Юрий Петровский.

Для сборной Беларуси это лучший результат за все время выступлений в Евролиге. До этого белорусы дважды подряд финишировали пятыми (2018, 2019). Португальская сборная завоевала свой третий подряд и восьмой в истории титул лучшей команды Старого Света.

На предварительном этапе нынешнего турнира белорусские подопечные испанского специалиста Николаса Альварадо одержали три виктории. В первом поединке предварительной группы В белорусы уверенно переиграли одну из сильнейших команд мира сборную Испании с сухим счетом 4:0. Потом одолели в серии послематчевых пенальти одолели чемпиона мира команду России. Основное и дополнительное время игры завершилось вничью — 5:5, а пенальти лучше пробили белорусские спортсмены — 4:2. В заключительном матче первого этапа были обыграны поляки — 3:1.

Обладателями бронзовых наград Евролиги-2021стали итальянцы, победившие в игре за 3-е место испанцев со счетом 5:3. В матче за 5-ю позицию россияне разгромили швейцарцев — 12:4, а на 7-м месте оказались украинцы, обыгравшие польскую команду с результатом 7:3.

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