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12:51 (мск), источник: БЕЛТА

Минское «Динамо» победило «Энергетик-БГУ» в чемпионате Беларуси

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского «Динамо» одержали победу со счетом 1:0 над столичным «Энергетиком-БГУ» в последнем матче 22-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

БАТЭ
Динамо Мн
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Источник: РИА "Новости"

Единственный гол в игре, проходившей в Борисове, был забит на 72-й минуте, когда защитник «энергетиков» Александр Свирепа срезал мяч в свои ворота.

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В стартовом поединке 22-го тура футболисты «Ислочи» обыграли в Молодечно гродненский «Неман» со счетом 2:0. С таким же результатом жодинское «Торпедо-БелАЗ» победило на выезде «Минск».

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В Бресте местное «Динамо» и «Слуцк» не выявили победителя — ничья 0:0. Футболисты «Гомеля» на своей арене разгромили «Витебск» со счетом 4:1.

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Борисовский БАТЭ победил «Сморгонь» с результатом 3:1. В Мозыре местная «Славия» и брестский «Рух» сыграли вничью — 1:1.

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Турнирное положение:

  1. «Шахтер» — 50 очков (19 матчей);
  2. БАТЭ — 48 (22);
  3. «Динамо» (Минск) — 45 (22);
  4. «Рух» — 44 (22);
  5. «Гомель» — 41 (21);
  6. «Динамо» (Брест) — 31 (22);
  7. «Витебск» — 30 (22);
  8. «Ислочь» — 27 (22);
  9. «Торпедо-БелАЗ» — 25 (21);
  10. «Неман» — 24 (22);
  11. «Минск» — 24 (21);
  12. «Энергетик-БГУ» — 24 (21);
  13. «Слуцк» — 22 (22);
  14. «Славия» — 15 (21),
  15. «Сморгонь» — 13 (22),
  16. «Спутник» — 7 (22).

Список лучших бомбардиров возглавляет гамбийский нападающий «Шахтера» Дембо Дарбо, который забил 16 мячей.

Встречи 23-го тура пройдут 17—19 сентября.

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