Минское «Динамо» победило «Энергетик-БГУ» в чемпионате Беларуси

Единственный гол в игре, проходившей в Борисове, был забит на 72-й минуте, когда защитник «энергетиков» Александр Свирепа срезал мяч в свои ворота.

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В стартовом поединке 22-го тура футболисты «Ислочи» обыграли в Молодечно гродненский «Неман» со счетом 2:0. С таким же результатом жодинское «Торпедо-БелАЗ» победило на выезде «Минск».

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В Бресте местное «Динамо» и «Слуцк» не выявили победителя — ничья 0:0. Футболисты «Гомеля» на своей арене разгромили «Витебск» со счетом 4:1.

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Борисовский БАТЭ победил «Сморгонь» с результатом 3:1. В Мозыре местная «Славия» и брестский «Рух» сыграли вничью — 1:1.

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Турнирное положение:

«Шахтер» — 50 очков (19 матчей); БАТЭ — 48 (22); «Динамо» (Минск) — 45 (22); «Рух» — 44 (22); «Гомель» — 41 (21); «Динамо» (Брест) — 31 (22); «Витебск» — 30 (22); «Ислочь» — 27 (22); «Торпедо-БелАЗ» — 25 (21); «Неман» — 24 (22); «Минск» — 24 (21); «Энергетик-БГУ» — 24 (21); «Слуцк» — 22 (22); «Славия» — 15 (21), «Сморгонь» — 13 (22), «Спутник» — 7 (22).

Список лучших бомбардиров возглавляет гамбийский нападающий «Шахтера» Дембо Дарбо, который забил 16 мячей.