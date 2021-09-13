Минское «Динамо» победило «Энергетик-БГУ» в чемпионате Беларуси

Единственный гол в игре, проходившей в Борисове, был забит на 72-й минуте, когда защитник «энергетиков» Александр Свирепа срезал мяч в свои ворота.
В стартовом поединке 22-го тура футболисты «Ислочи» обыграли в Молодечно гродненский «Неман» со счетом 2:0. С таким же результатом жодинское «Торпедо-БелАЗ» победило на выезде «Минск».
В Бресте местное «Динамо» и «Слуцк» не выявили победителя — ничья 0:0. Футболисты «Гомеля» на своей арене разгромили «Витебск» со счетом 4:1.
Борисовский БАТЭ победил «Сморгонь» с результатом 3:1. В Мозыре местная «Славия» и брестский «Рух» сыграли вничью — 1:1.
Список лучших бомбардиров возглавляет гамбийский нападающий «Шахтера» Дембо Дарбо, который забил 16 мячей.
Встречи 23-го тура пройдут 17—19 сентября.