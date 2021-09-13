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16:49 (мск), источник: Life.ru

Вслед за Нобелем: Комментатор «Матч ТВ» Денис Казанский покинул телеканал

Спортивный комментатор и телеведущий Денис Казанский объявил о том, что покидает телеканал «Матч ТВ», на котором работал последние шесть лет. Об этом сообщает пресс-служба канала.

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Источник: РИА "Новости"
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«Шесть лет на канале и пятнадцать в холдинге — большая и важная часть моей жизни, позволившая получить неоценимый опыт. Я хочу сказать огромное спасибо каналу за то, что помог мне стать тем, кто я есть сейчас, реализовать многие мечты и идеи, получать удовольствие от каждого дня. У каждого из нас в жизни наступает момент, когда он должен бросить себе новый вызов для перехода на следующий этап в своем развитии. Я считаю, что время для этого шага наступило. Хочу немного расширить зону комфорта и попробовать себя на другом уровне», — отметил Казанский.

Он также отметил, что данное решение никак не связано с финансовыми условиями работы или внутренними делами канала, а при принятии решения он руководствовался лишь внутренними ощущениями.

Кроме того, стало известно, что генеральным директором агентства спортивной информации «Матч+» станет известный журналист Василий Конов, а главным редактором — Евгений Слюсаренко.

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