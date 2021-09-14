Сулейманов в дебютном матче за «Гиресунспор» был заменен после 1-го тайма, его команда проиграла

21-летний форвард вышел в стартовом составе и был заменен после первого тайма. Команда Сулейманов потерпела поражение со счетом 0:1, пропустив единственный мяч на 8-й минуте.

«Гиресунспор» проиграл все четыре матча на старте нового сезона и замыкает таблицу чемпионата Турции, при этом не забив ни одного мяча.