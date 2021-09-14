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00:43 (мск), источник: Sport24

Сулейманов в дебютном матче за «Гиресунспор» был заменен после 1-го тайма, его команда проиграла

Российский нападающий Магомед-Шапи Сулейманов в понедельник дебютировал в составе турецкой команды «Гиресунспор».

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Источник: Официальная страница ФК "Гиресунспор" в Facebook

21-летний форвард вышел в стартовом составе и был заменен после первого тайма. Команда Сулейманов потерпела поражение со счетом 0:1, пропустив единственный мяч на 8-й минуте.

«Гиресунспор» проиграл все четыре матча на старте нового сезона и замыкает таблицу чемпионата Турции, при этом не забив ни одного мяча.

Напомним, Шапи перешел в турецкий клуб из «Краснодара» на правах аренды, срок которой рассчитан до конца июня 2022 года.

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