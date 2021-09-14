Текущие события
Футбол. Еврокубки
17:30
Маккаби Хайфа
Фейеноорд
Футбол. Еврокубки
17:30
Маккаби Тель-Авив
Алашкерт
Футбол. Еврокубки
19:45
Янг Бойз
Манчестер Юнайтед
Футбол. Еврокубки
19:45
Севилья
Зальцбург
Футбол. Еврокубки
22:00
Вильярреал
Аталанта
Футбол. Еврокубки
22:00
Лилль
Вольфсбург
Футбол. Еврокубки
22:00
Челси
Зенит
Футбол. Еврокубки
22:00
Мальме
Ювентус
Футбол. Еврокубки
22:00
Динамо К
Бенфика
Футбол. Еврокубки
22:00
Барселона
Бавария
Все события
Фоторепортажи
32Все участники Лиги чемпионов по группам
14Карпин начал с нулей
14:41 (мск), источник: Sports.Ru

В Кызылорде после матча Второй лиги произошла драка из-за тотализатора (А. Кожахмет)

Вчера в Кызылорде после матча Второй лиги между «Кайсаром М» и «Академией Онтустик М» была затеяна грандиозная драка. Об этом сообщил журналист Айдын Кожахмет.

Наверх

«Но не между командами. Хозяева в этой истории совершенно не причем, между собой дрались игроки из Шымкенте, прямо в раздевалке. Причина просто ужасна! Помните, как 2 года назад вскрылся гнойник в дубле “Актобе”, когда несколько игроков работали на нужный результат? Говорят, тут та же история», — пишет он.

По словам Кожахмета, слухи о том, что некоторые игроки основной и второй команды «Академии Онтустик» замешаны в делах с тотализатором, ходят в кулуарах.

«Уж больно подозрительно они теряют очки во вторых таймах. Вчера была та же картина — пропустили, затем сравняли, а в конце привезли себе сами. Конечно, этого для подозрения мало. Но драка подтверждает эти подозрения: говорят, что все надоело тем, кто не участвует в этих схемах, и они устроили “грязным” игрокам хорошую взбучку. Думаю, что представителям КФФ и ПФЛК необходимо провести внутреннее расследование в срочном порядке. Отнеситесь к этому посту как к сигналу. Полагаю, что те футболисты, кому это надоело, расскажут обо всем», — заключает инсайдер.

Читайте также
 Год назад она чуть не погибла, а теперь возвращается в спорт
Самая сексуальная спортсменка по версии медиа. 18+
Лига чемпионов – уже сегодня: разбираем расклады в каждой группе
В «Динамо» прокомментировали интерес «Барселоны» к Захаряну
«Бавария» и «Челси» уверенно победят: топ ставок на Еврокубки
Барриос прилетел в Лондон и сможет сможет сыграть с «Челси»
«МЮ» выиграет 1-й тайм, «Мальме» удивит «Юве»: ставим на ЛЧ
Зобнин рассказал, что изменилось в сборной России при Карпине
Сделай ставку и получи футболку «Зенита»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь