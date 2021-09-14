В Кызылорде после матча Второй лиги произошла драка из-за тотализатора (А. Кожахмет)

«Но не между командами. Хозяева в этой истории совершенно не причем, между собой дрались игроки из Шымкенте, прямо в раздевалке. Причина просто ужасна! Помните, как 2 года назад вскрылся гнойник в дубле “Актобе”, когда несколько игроков работали на нужный результат? Говорят, тут та же история», — пишет он.

«Уж больно подозрительно они теряют очки во вторых таймах. Вчера была та же картина — пропустили, затем сравняли, а в конце привезли себе сами. Конечно, этого для подозрения мало. Но драка подтверждает эти подозрения: говорят, что все надоело тем, кто не участвует в этих схемах, и они устроили “грязным” игрокам хорошую взбучку. Думаю, что представителям КФФ и ПФЛК необходимо провести внутреннее расследование в срочном порядке. Отнеситесь к этому посту как к сигналу. Полагаю, что те футболисты, кому это надоело, расскажут обо всем», — заключает инсайдер.