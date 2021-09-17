Дочь Пеле рассказала о его состоянии
Кели Насименту отметила, что для человека возраста ее отца характерно ухудшение или улучшение самочувствия.
Кели Насименту отметила, что для человека возраста ее отца характерно ухудшение или улучшение самочувствия.
ТАСС, 17 сентября. Трехкратный чемпион мира по футболу бразилец Пеле находится в отделении полуинтенсивной терапии в нормальном состоянии. Об этом сообщила дочь экс-футболиста Кели Насименту в Instagram.
Ранее в пятницу 80-летнего Пеле перевели из обычной палаты в отделение полуинтенсивной терапии сан-паульской клиники «Альберт Эйнштейн». 6 сентября бразилец перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке.
«Он восстанавливается хорошо и в пределах нормы. Это нормально для человека его возраста, что после подобных операций бывают улучшения и ухудшения состояния здоровья», — написала Насименту.
30 августа Пеле был госпитализирован из-за необходимости прохождения планового обследования, которое откладывалось из-за пандемии коронавирусной инфекции. 14 сентября после перенесенной операции экс-футболист был переведен в палату стационара.