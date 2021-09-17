Текущие события
Футбол. Зарубежный
17.09
Страсбур
Метц
30
Футбол. Зарубежный
17.09
Ньюкасл Юнайтед
Лидс
11
Футбол. Зарубежный
17.09
Сельта
Кадис
12
Футбол. Зарубежный
17.09
Сассуоло
Торино
01
Футбол. Зарубежный
17.09
Герта
Гройтер Фюрт
21
Футбол. Премьер-лига
14:00
Уфа
Химки
Все события
Фоторепортажи
14«Зенит» с минимальным счетом уступил «Челси»
23Черчесов и Ковалевски, травма Зобнина и гол в концовке: кошмар «Спартака» в Европе
17 сентября, источник: ТАСС

Дочь Пеле рассказала о его состоянии

Кели Насименту отметила, что для человека возраста ее отца характерно ухудшение или улучшение самочувствия.

Наверх
Источник: Reuters
Читайте также
СМИ сообщили о возвращении Пеле в отделение интенсивной терапии

ТАСС, 17 сентября. Трехкратный чемпион мира по футболу бразилец Пеле находится в отделении полуинтенсивной терапии в нормальном состоянии. Об этом сообщила дочь экс-футболиста Кели Насименту в Instagram.

Ранее в пятницу 80-летнего Пеле перевели из обычной палаты в отделение полуинтенсивной терапии сан-паульской клиники «Альберт Эйнштейн». 6 сентября бразилец перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке.

«Он восстанавливается хорошо и в пределах нормы. Это нормально для человека его возраста, что после подобных операций бывают улучшения и ухудшения состояния здоровья», — написала Насименту.

30 августа Пеле был госпитализирован из-за необходимости прохождения планового обследования, которое откладывалось из-за пандемии коронавирусной инфекции. 14 сентября после перенесенной операции экс-футболист был переведен в палату стационара.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Татьяна Тарасова: Трусова вообще превзошла все ожидания, которые только можно было себе представить
"Они украли наш трофей". Как сборная СССР выиграла Кубок Канады
Голод – главная надежда на еврокубковые очки. «Локо» это показал
«Спартак» прокомментировал информацию о переговорах с Черчесовым
«Ньюкасл» и «Лидс» не выявили победителя
ЦСКА и «Челси» победят в дерби: Топ ставок выходных
Александр Емельяненко: Буду бить Тарасова аккуратно, но сильно
Великая рассказала, как распорядилась машинами за Олимпиады
Демба Ба: Вставать на колено не является частью ничьей культуры
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь