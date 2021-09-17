Дочь Пеле рассказала о его состоянии

Читайте также СМИ сообщили о возвращении Пеле в отделение интенсивной терапии

ТАСС, 17 сентября. Трехкратный чемпион мира по футболу бразилец Пеле находится в отделении полуинтенсивной терапии в нормальном состоянии. Об этом сообщила дочь экс-футболиста Кели Насименту в Instagram.

Ранее в пятницу 80-летнего Пеле перевели из обычной палаты в отделение полуинтенсивной терапии сан-паульской клиники «Альберт Эйнштейн». 6 сентября бразилец перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке.

«Он восстанавливается хорошо и в пределах нормы. Это нормально для человека его возраста, что после подобных операций бывают улучшения и ухудшения состояния здоровья», — написала Насименту.

30 августа Пеле был госпитализирован из-за необходимости прохождения планового обследования, которое откладывалось из-за пандемии коронавирусной инфекции. 14 сентября после перенесенной операции экс-футболист был переведен в палату стационара.