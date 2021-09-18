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11:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Матч чемпионата Турции был прерван из-за выбежавшей на поле собаки

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Матч пятого тура чемпионата Турции по футболу между «Алтаем» и «Гезтепе» приостанавливался из-за появления на поле собаки.

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Источник: РИА "Новости"

Как сообщает The Sun, сначала животное выбежало на газон до стартового свистка и начало играть с тренировочными мячами. Стюард сумел выманить собаку на трибуны, однако впоследствии она снова проникла на поле. Голкипер «Алтая» Матеуш Лис пытался увести ее, но собака развернулась и побежала к другим игрокам.

Во время загрузки произошла ошибка.

Затем голкипер «Гезтепе» Халил Акбунар поймал собаку, взял на руки и передал стюарду, который вынес ее с поля.

Во время загрузки произошла ошибка.

Встреча двух измирских команд завершилась со счетом 2:1 в пользу «Алтая».

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