Матч чемпионата Турции был прерван из-за выбежавшей на поле собаки

Как сообщает The Sun, сначала животное выбежало на газон до стартового свистка и начало играть с тренировочными мячами. Стюард сумел выманить собаку на трибуны, однако впоследствии она снова проникла на поле. Голкипер «Алтая» Матеуш Лис пытался увести ее, но собака развернулась и побежала к другим игрокам.