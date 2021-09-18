Матч чемпионата Турции был прерван из-за выбежавшей на поле собаки
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Матч пятого тура чемпионата Турции по футболу между «Алтаем» и «Гезтепе» приостанавливался из-за появления на поле собаки.
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Матч пятого тура чемпионата Турции по футболу между «Алтаем» и «Гезтепе» приостанавливался из-за появления на поле собаки.
Как сообщает The Sun, сначала животное выбежало на газон до стартового свистка и начало играть с тренировочными мячами. Стюард сумел выманить собаку на трибуны, однако впоследствии она снова проникла на поле. Голкипер «Алтая» Матеуш Лис пытался увести ее, но собака развернулась и побежала к другим игрокам.
Затем голкипер «Гезтепе» Халил Акбунар поймал собаку, взял на руки и передал стюарду, который вынес ее с поля.
Встреча двух измирских команд завершилась со счетом 2:1 в пользу «Алтая».