БАТЭ победил «Шахтер» в матче 23-го тура чемпионата Беларуси

Центральный поединок нынешнего первенства на поле «Борисов-Арены» прошел в равной борьбе. В первом тайме соперникам не удалось поразить ворота друг друга, единственный мяч был забит в начале компенсированного времени второй половины игры.

Автором победного гола стал узбекский полузащитник борисовчан Шахбоз Умаров, который делал верховую передачу от левой боковой линии, но мяч никого не задев, влетел в ворота Александра Гутора.

Футболисты БАТЭ на одно очко обошли «Шахтер» в турнирной таблице, но у солигорской команды три матча в запасе.

Еще два субботних поединка завершились крупными победами гостей. Футболисты «Гомеля» обыграли на выезде «Слуцк» со счетом 4:1. Лидер гомельчан Андрей Соловей оформил хет-трик. В Бресте местное «Динамо» неожиданно уступило мозырской «Славии» с результатом 0:3. В стартовом матче 23-го тура столичный «Энергетик-БГУ» 17 сентября одолел в Жодино «Торпедо-БелАЗ» с минимальным преимуществом — 1:0.

В воскресенье, 19 сентября пройдут еще три встречи. Столичное «Динамо» на поле главной спортивной арены страны примет «Ислочь» из Минского района, «Витебск» сыграет у себя дома с «Минском», а в Гродно футболисты «Немана» будут соперничать с гостями из «Сморгони».

Турнирное положение: БАТЭ — 51 очко (23 матча), «Шахтер» — 50 (20), «Динамо» (Минск) — 45 (22), «Гомель» — 44 (22), «Рух» — 44 (22), «Динамо» (Брест) — 31 (23), «Витебск» — 30 (22), «Ислочь» — 27 (22), «Энергетик-БГУ» — 27 (22), «Торпедо-БелАЗ» — 25 (22), «Неман» — 24 (22), «Минск» — 24 (21), «Слуцк» — 22 (23), «Славия» — 18 (22), «Сморгонь» — 13 (22), «Спутник» — 7 (22).