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14«Зенит» с минимальным счетом уступил «Челси»
12:18 (мск), источник: Sport24

Дриусси разрывает MLS. За месяц в Америке забил больше, чем за прошлый сезон в «Зените»

Сегодня ночью — снова гол + пас.

Зенит
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Источник: AP 2021
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Сериал «Дриусси уходит из “Зенита” показывали в Санкт-Петербурге с 2019 года. Летом того года аргентинцу впервые поступило предложение из Америки. Клуб Дэвида Бекхэма “Интер Майами”, по слухам, предлагал за него 25 миллионов долларов. Но “Зенит” отклонил предложение.

Затем случилась пандемия, парализовавшая весь мировой футбол. Клубам было уже не до трансферов. В начале нынешнего лета снова пошли разговоры о том, что Дриусси хотят видеть в Америке. Конкуренцию «Интеру» составил еще один клуб — «Остин» из штата Техас.

Именно в пользу «Остина» Дриусси и сделал свой выбор. В июле этого года он выкупил у «Зенита» оставшийся год своего контракта за 7 миллионов евро и подписался с клубом MLS. Клубом не самым сильным. В 25 матчах этого сезона «Остин» набрал всего 19 очков. В плей-офф команда точно не выйдет.

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Зато сам Дриусси может быть доволен. Во-первых, он сменил обстановку, как он и его семья того хотели. Во-вторых, он больше не играет на «дерьмовой позиции» — после трех лет мучений в Петербурге на левом крыле атаки его наконец поставили в центр.

И в-третьих, он снова стал забивать. Дебютный ассист в MLS он отдал уже в третьем матче. Дебютный мяч забил в своей четвертой игре за «Остин». К сегодняшнему противостоянию с «Сан-Хосе» он подошел с двумя голами и двумя результативными передачами. А после матча еще улучшил свою статистику.

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Себа открыл счет в матче уже на шестой минуте, грамотно сыграв на добивании.

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А за несколько секунд до конца первого тайма Дриусси отметился голевым пасом после которого счет стал 3:1 в пользу его команды.

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Правда, от очередного — уже пятого подряд — поражения «Остин» это не спасло. Во втором тайме команда пропустила трижды.

По итогам девяти сыгранных в США матчей у Дриусси уже шесть результативных очков — три гола и три ассиста. Для сравнения, за весь прошлый сезон в «Зените» аргентинец забил всего дважды. Правда, голевых у него было четыре. Но до конца сезона у него будет еще девять матчей за «Остин». И если он будет играть так же, как сейчас, то его статистика будет только улучшаться.

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