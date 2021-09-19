Текущие события
Футбол. Первый дивизион
18:00
Алания
Металлург Лп
Футбол. Первый дивизион
18:00
Кубань
Факел
Футбол. Зарубежный
18:00
Марсель
Ренн
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Реал Сосьедад
Севилья
00
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Краснодар-2
Акрон
10
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Торпедо
Оренбург
10
Футбол. Первый дивизион
перерыв
КАМАЗ
Нефтехимик
00
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Нижний Новгород
Арсенал Т
12
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Штутгарт
Байер
12
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Текстильщик
Волгарь
12
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Анже
Нант
14
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Брайтон
Лестер
21
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вест Хэм Юнайтед
Манчестер Юнайтед
12
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Венеция
Специя
12
Футбол. Зарубежный
18:30
Боруссия Д
Унион Б
Футбол. Зарубежный
18:30
Тоттенхэм Хотспур
Челси
Футбол. Премьер-лига
19:00
Сочи
Динамо
Футбол. Зарубежный
19:00
Верона
Рома
Футбол. Зарубежный
19:00
Лацио
Кальяри
Футбол. Зарубежный
19:30
Бетис
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
16:00
Клермон Фут
Брест
11
Футбол. Зарубежный
16:00
Реймс
Лорьян
00
Футбол. Зарубежный
16:00
Труа
Монпелье
11
Футбол. Зарубежный
20:30
Вольфсбург
Айнтрахт Ф
Футбол. Первый дивизион
15:00
Спартак-2
Балтика
12
Футбол. Зарубежный
15:00
Мальорка
Вильярреал
00
Футбол. Зарубежный
21:45
ПСЖ
Лион
Футбол. Зарубежный
21:45
Ювентус
Милан
Футбол. Первый дивизион
14:00
Олимп-Долгопрудный
СКА-Хабаровск
11
Футбол. Зарубежный
14:00
Ницца
Монако
22
Футбол. Зарубежный
22:00
Валенсия
Реал
Футбол. Зарубежный
13:30
Эмполи
Сампдория
03
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Томь
23
Все события
Фоторепортажи
14«Зенит» с минимальным счетом уступил «Челси»
15Очаровавшие мир: самые красивые спортсменки времен СССР
16:29 (мск), источник: Матч ТВ

Сулейманов отыграл 76 минут в матче «Гиресунспор» — «Коньяспор»

«Гиресунспор» сыграл вничью с «Коньяспором» в домашнем матче 5-го тура чемпионата Турции.

Коньяспор
Наверх
Источник: Официальная страница ФК "Гиресунспор" в Facebook

Встреча завершилась со счетом 0:0.

Российский нападающий хозяев Магомед-Шапи Сулейманов провел на поле 76 минут.

Его команда занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Турции, набрав 1 очко. Гости с 11 очками располагаются на 3-й строчке.

Следующий матч «Гиресунспор» проведет с «Фенербахче» 22 сентября. «Коньяспор» в этот день примет «Трабзонспор».

 СМИ называют 9 вариантов на замену Черчесова в сборной. Оцениваем вероятности, плюсы и минусы
Война окончена. Станислав Черчесов уволен в запас
Олимпийская чемпионка Алла Шишкина поговорила с Карпиным
Головин забил в дерби, но «Монако» по-прежнему на дне таблицы
Глушаков выносит РПЛ в 34: забивает почти в каждом матче
В ММА грядет революция: появятся новые лиги по футбольной модели
Первый бой после запоя. Емельяненко с трудом победил Тарасова
Евгений Ловчев: И ЦСКА, и «Спартак» сейчас «в разрухе»
«Нижний Новгород» принимает «Арсенал»: онлайн-трансляция
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь