Сулейманов отыграл 76 минут в матче «Гиресунспор» — «Коньяспор»
«Гиресунспор» сыграл вничью с «Коньяспором» в домашнем матче 5-го тура чемпионата Турции.
Коньяспор
«Гиресунспор» сыграл вничью с «Коньяспором» в домашнем матче 5-го тура чемпионата Турции.
Встреча завершилась со счетом 0:0.
Российский нападающий хозяев Магомед-Шапи Сулейманов провел на поле 76 минут.
Его команда занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Турции, набрав 1 очко. Гости с 11 очками располагаются на 3-й строчке.
Следующий матч «Гиресунспор» проведет с «Фенербахче» 22 сентября. «Коньяспор» в этот день примет «Трабзонспор».