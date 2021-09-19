Шпилевского уволили после семи матчей в чемпионате Германии
Белорусский специалист Алексей Шпилевский покинул пост главного тренера «Эрцгебирге». Об этом сообщил телеграм-канал «Белорусский Футбол».
Белорусский специалист Алексей Шпилевский покинул пост главного тренера «Эрцгебирге». Об этом сообщил телеграм-канал «Белорусский Футбол».
«Об этом объявил президент клуба Хельге Леонхардт после домашнего матча с “Падерборном 07” (1:4)», — говорится в сообщении.
«Эрцгебирге» сегодня проиграл четвертый подряд матч во второй Бундеслиге и по итогам семи матчей занимает последнее место в турнирной таблице.