Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Вольфсбург
Айнтрахт Ф
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Бетис
Эспаньол
21
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Верона
Рома
32
Футбол. Зарубежный
21:45
ПСЖ
Лион
Футбол. Зарубежный
21:45
Ювентус
Милан
Футбол. Зарубежный
22:00
Валенсия
Реал
Футбол. Премьер-лига
19:00
Сочи
Динамо
01
Футбол. Зарубежный
19:00
Лацио
Кальяри
22
Футбол. Зарубежный
18:30
Боруссия Д
Унион Б
42
Футбол. Зарубежный
18:30
Тоттенхэм Хотспур
Челси
03
Футбол. Первый дивизион
18:00
Алания
Металлург Лп
50
Футбол. Первый дивизион
18:00
Кубань
Факел
04
Футбол. Зарубежный
18:00
Марсель
Ренн
20
Футбол. Зарубежный
17:15
Реал Сосьедад
Севилья
00
Футбол. Первый дивизион
17:00
Краснодар-2
Акрон
20
Футбол. Первый дивизион
17:00
Торпедо
Оренбург
21
Футбол. Первый дивизион
17:00
КАМАЗ
Нефтехимик
01
Футбол. Премьер-лига
16:30
Нижний Новгород
Арсенал Т
23
Футбол. Зарубежный
16:30
Штутгарт
Байер
13
Футбол. Первый дивизион
16:00
Текстильщик
Волгарь
12
Футбол. Зарубежный
16:00
Анже
Нант
14
Футбол. Зарубежный
16:00
Клермон Фут
Брест
11
Футбол. Зарубежный
16:00
Реймс
Лорьян
00
Футбол. Зарубежный
16:00
Труа
Монпелье
11
Футбол. Зарубежный
16:00
Брайтон
Лестер
21
Футбол. Зарубежный
16:00
Вест Хэм Юнайтед
Манчестер Юнайтед
12
Футбол. Зарубежный
16:00
Венеция
Специя
12
Футбол. Первый дивизион
15:00
Спартак-2
Балтика
12
Футбол. Зарубежный
15:00
Мальорка
Вильярреал
00
Футбол. Первый дивизион
14:00
Олимп-Долгопрудный
СКА-Хабаровск
11
Футбол. Зарубежный
14:00
Ницца
Монако
22
Футбол. Зарубежный
13:30
Эмполи
Сампдория
03
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Томь
23
Все события
Фоторепортажи
22Эмоции Косторной и Щербаковой, Дудаков целует чехлы коньков Трусовой: кадры прокатов
23Черчесов и Ковалевски, травма Зобнина и гол в концовке: кошмар «Спартака» в Европе
19:10 (мск), источник: Vesti.kz

Шпилевского уволили после семи матчей в чемпионате Германии

Белорусский специалист Алексей Шпилевский покинул пост главного тренера «Эрцгебирге». Об этом сообщил телеграм-канал «Белорусский Футбол».

Наверх

«Об этом объявил президент клуба Хельге Леонхардт после домашнего матча с “Падерборном 07” (1:4)», — говорится в сообщении.

«Эрцгебирге» сегодня проиграл четвертый подряд матч во второй Бундеслиге и по итогам семи матчей занимает последнее место в турнирной таблице.

"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Олимпийская чемпионка Алла Шишкина поговорила с Карпиным
Головин забил в дерби, но «Монако» по-прежнему на дне таблицы
Роналду забил в третьем матче подряд после возвращения в «МЮ»
В ММА грядет революция: появятся новые лиги по футбольной модели
«Челси» разгромил «Тоттенхэм» и вернулся в тройку лидеров АПЛ
Евгений Ловчев: И ЦСКА, и «Спартак» сейчас «в разрухе»
В «ПСЖ» опровергли информацию, что Месси получает 30 млн в год
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь