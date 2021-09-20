Халк, женатый на племяннице своей бывшей супруги, ждет четвертого ребенка
Бывший нападающий «Зенита» Халк, ныне выступающий за «Атлетико Минейро», сообщил о беременности своей супруги Камилы.
Бывший нападающий «Зенита» Халк, ныне выступающий за «Атлетико Минейро», сообщил о беременности своей супруги Камилы.
«C сердцем, полным благодарности богу, я хочу поделиться с вами, что в четвертый раз благословлен еще одним сыном или дочерью. Мое сердце переполняется большим счастьем, и я могу только сказать спасибо господу. Мы с нетерпением ждем тебя и любим. Пусть ты будешь здоров, мой малыш», — написал в инстаграме 35-летний бразилец.
В марте прошлого года Халк женился на племяннице своей бывшей супруги Ирэн Анжело. От предыдущего брака, который продлился 12 лет, у футболиста осталось трое детей.