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13:39 (мск), источник: Sport24

Халк, женатый на племяннице своей бывшей супруги, ждет четвертого ребенка

Бывший нападающий «Зенита» Халк, ныне выступающий за «Атлетико Минейро», сообщил о беременности своей супруги Камилы.

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Источник: Instagram

«C сердцем, полным благодарности богу, я хочу поделиться с вами, что в четвертый раз благословлен еще одним сыном или дочерью. Мое сердце переполняется большим счастьем, и я могу только сказать спасибо господу. Мы с нетерпением ждем тебя и любим. Пусть ты будешь здоров, мой малыш», — написал в инстаграме 35-летний бразилец.

В марте прошлого года Халк женился на племяннице своей бывшей супруги Ирэн Анжело. От предыдущего брака, который продлился 12 лет, у футболиста осталось трое детей.

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