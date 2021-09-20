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13:37 (мск), источник: Lenta.Ru

Сын Дэвида Бекхэма дебютировал в профессиональном футболе

Сын легенды английского футбола Дэвида Бекхэма Ромео дебютировал в профессиональном футболе в составе американской команды «Форт-Лодердейл», пишет The Mirror.

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Источник: Instagram

Второй из трех сыновей известного спортсмена стал первым из его наследников, кто начал играть в профессиональном лиге. В воскресенье, 19 сентября, футбольный клуб «Форт-Лодердейл» выступил против «Торменты» в Первой лиге USL. Сын знаменитого игрока будет играть на правом фланге, как и его отец.

19-летний Ромео Бекхэм подписал первый профессиональный контракт в карьере 4 сентября. Ромео стал игроком «Форт Лодердейла», который выступает в третьем по значимости дивизионе США. Как считают эксперты, Ромео Бекхэм — универсальный правый полузащитник, способный сыграть как в атаке, так и в защите. После подписания контракта несколько недель молодой спортсмен усиленно тренировался с новой командой. Он прокомментировал перемены в жизни в Instagram. Бекхэм опубликовал фотографию с тренировки и подписал ее «Следуй за мечтой».

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Ранее сына Бекхэма заметили в автомобиле Maserati за миллионы рублей. Автомобиль оснащен трехлитровым двигателем V6 мощностью 345 лошадиных сил, автоматической коробкой передач и салоном из натуральной кожи.

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