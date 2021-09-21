Шпилевский за день нашел новый клуб после увольнения из Бундеслиги
Белорусский специалист Алексей Шпилевский нашел себе новый клуб, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Белорусский специалист Алексей Шпилевский нашел себе новый клуб, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Накануне 33-летний Шпилевский был уволен из «Эрцгебирге», выступающего во второй немецкой Бундеслиге. В нынешнем сезоне «Эрцгебирге» в семи матчах набрал три очка и занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице.
Причем Шпилевский возглавил «Эрцгебирге» в июне текущего года. До этого он с ноября 2018 года находился у руля алматинского «Кайрата», который привел к чемпионству впервые за 16 лет.
По информации телеграм-канала Inside | Arseniy Isaenya, новым клубом Шпилевского будет кипрский «Арис». Этот клуб занимает четвертое место в турнирной таблице после трех туров чемпионата Кипра. Начинал сезон «Арис» под руководством латыша Виталия Астафьева.
Ранее Шпилевский работал в молодежных командах «Штутгарта» и «РБ Лейпциг», а также возглавлял брестское «Динамо».