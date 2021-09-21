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12:33 (мск), источник: Vesti.kz

Шпилевский за день нашел новый клуб после увольнения из Бундеслиги

Белорусский специалист Алексей Шпилевский нашел себе новый клуб, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Накануне 33-летний Шпилевский был уволен из «Эрцгебирге», выступающего во второй немецкой Бундеслиге. В нынешнем сезоне «Эрцгебирге» в семи матчах набрал три очка и занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице.

Причем Шпилевский возглавил «Эрцгебирге» в июне текущего года. До этого он с ноября 2018 года находился у руля алматинского «Кайрата», который привел к чемпионству впервые за 16 лет.

По информации телеграм-канала Inside | Arseniy Isaenya, новым клубом Шпилевского будет кипрский «Арис». Этот клуб занимает четвертое место в турнирной таблице после трех туров чемпионата Кипра. Начинал сезон «Арис» под руководством латыша Виталия Астафьева.

Ранее Шпилевский работал в молодежных командах «Штутгарта» и «РБ Лейпциг», а также возглавлял брестское «Динамо».

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