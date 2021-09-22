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Российского футболиста в Австрии дисквалифицировали на 48 матчей

Российский футболист австрийского клуба «Виктория Брегенц» Рашид Арсанукаев получил дисквалификацию на 48 матчей. Об этом сообщает Kronen Zeitung.

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Источник: Reuters

Ранее 11 сентября Арсанукаев в матче девятой австрийской лиги «Виктория Брегенц» — «Гефис/Заттайнс» получил вторую желтую карточку за опасную игр. Недовольный объяснением от судьи россиянин заявил арбитру: «Я покажу тебе за что нужно наказывать». После этого он головой сломал нос сопернику.

Полиция зафиксировала инцидент и передала материалы в суд. Пострадавший игрок перенес операцию, ему предстоит несколько недель вне футбола.

«Виктория Брегенц» исключила Арсанукаева из клуба.

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