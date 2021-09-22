Российского футболиста в Австрии дисквалифицировали на 48 матчей

Ранее 11 сентября Арсанукаев в матче девятой австрийской лиги «Виктория Брегенц» — «Гефис/Заттайнс» получил вторую желтую карточку за опасную игр. Недовольный объяснением от судьи россиянин заявил арбитру: «Я покажу тебе за что нужно наказывать». После этого он головой сломал нос сопернику.