Российского футболиста в Австрии дисквалифицировали на 48 матчей
Российский футболист австрийского клуба «Виктория Брегенц» Рашид Арсанукаев получил дисквалификацию на 48 матчей. Об этом сообщает Kronen Zeitung.
Российский футболист австрийского клуба «Виктория Брегенц» Рашид Арсанукаев получил дисквалификацию на 48 матчей. Об этом сообщает Kronen Zeitung.
Ранее 11 сентября Арсанукаев в матче девятой австрийской лиги «Виктория Брегенц» — «Гефис/Заттайнс» получил вторую желтую карточку за опасную игр. Недовольный объяснением от судьи россиянин заявил арбитру: «Я покажу тебе за что нужно наказывать». После этого он головой сломал нос сопернику.
Полиция зафиксировала инцидент и передала материалы в суд. Пострадавший игрок перенес операцию, ему предстоит несколько недель вне футбола.
«Виктория Брегенц» исключила Арсанукаева из клуба.