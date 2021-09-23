Текущие события
Футбол. Зарубежный
22.09
Вильярреал
Эльче
41
Футбол. Зарубежный
22.09
Реал
Мальорка
61
Футбол. Зарубежный
22.09
Анже
Марсель
00
Футбол. Зарубежный
22.09
Ланс
Страсбур
01
Футбол. Зарубежный
22.09
Лион
Труа
31
Футбол. Зарубежный
22.09
Лорьян
Ницца
10
Футбол. Зарубежный
22.09
Метц
ПСЖ
12
Футбол. Зарубежный
22.09
Кальяри
Эмполи
02
Футбол. Зарубежный
22.09
Милан
Венеция
20
Футбол. Зарубежный
22.09
Севилья
Валенсия
31
Футбол. Зарубежный
22.09
Эспаньол
Алавес
10
Футбол. Зарубежный
22.09
Лилль
Реймс
21
Футбол. Зарубежный
22.09
Монако
Сент-Этьен
31
Футбол. Зарубежный
22.09
Монпелье
Бордо
33
Футбол. Зарубежный
22.09
Нант
Брест
31
Футбол. Зарубежный
22.09
Ренн
Клермон Фут
60
Футбол. Зарубежный
22.09
Салернитана
Верона
22
Футбол. Зарубежный
22.09
Специя
Ювентус
23
Футбол. Кубок России
22.09
Чайка
Ростов
10
Футбол. Кубок России
22.09
Динамо Бр
Арсенал Т
16
Футбол. Кубок России
22.09
Саранск
Химки
П 8:7
11
Футбол. Кубок России
22.09
Динамо Ставрополь
Динамо
06
Футбол. Кубок России
22.09
Ленинградец
Краснодар
02
Футбол. Кубок России
22.09
Кайрат М
Ахмат
03
Футбол. Кубок России
22.09
Знамя
Крылья Советов
010
Футбол. Кубок России
22.09
Легион Динамо
Уфа
П 0:2
11
Футбол. Кубок России
22.09
Динамо Брл
Нижний Новгород
01
Все события
Фоторепортажи
23Зарема в сектора ЦСКА, гол Заболотного и спасение Акинфеева: кадры дерби
11«Реал» на 90-й минуте вырвал победу у «Интера»
01:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Донецкий «Шахтер» разгромил киевское «Динамо» и завоевал Суперкубок Украины

В матче за Суперкубок Украины донецкий «Шахтер» разгромил киевское «Динамо».

Шахтер Д
Динамо К
Наверх
Источник: AP 2021

Встреча проходила на стадионе «НСК Олимпийский» в Киеве и завершилась со счётом 3:0.

Первый гол забил 20-летний форвард Лассина Траоре. Траоре головой переправил мяч в нижний угол с линии вратарской. От штанги мяч влетел в сетку. На 54-й минуте футболист из Буркина-Фасо оформил дубль. Алан Патрик прострелил вдоль ворот и Траоре ногой переправил мяч в сетку с близкого расстояния. Третий мяч в ворота киевлян отправил сам Патрик. Убежали в контратаку горняки, и Патрик от линии штрафной пробил в верхний угол.

«Шахтёр» в девятый раз в истории стал обладателем Суперкубка Украины. «Динамо» также выигрывало трофей девять раз.

 Что будет с организмом если есть только огурцы?
Российских олимпийцев снова поймали на допинге!
16-летний Пиняев оформил дубль за тайм Кубка России. «МЮ» ждет?
«Вест Хэм» с Кралом и Влашичем выбил «Ман Юнайтед» из Кубка лиги
«Севилья» обыграла «Валенсию» и вышла на третье место в Примере
«Ювентус» одержал волевую победу над «Специей» со счетом 3:2
«Ростов» проиграл «Чайке» и выбыл из Кубка России
Московское «Динамо» разгромило ставропольское со счетом 6:0
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь