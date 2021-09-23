Куда пропал экс-футболист ЦСКА Хонда: играет в Литве, тренирует в Камбодже и еще ведет бизнес с Уиллом Смитом
Удивительная жизнь бывшего армейца.
Удивительная жизнь бывшего армейца.
Кейсуке Хонда — один из самых ярких легионеров в истории РПЛ. Японец приехал в Россию в декабре 2009 года, оформив трансфер из голландского «Венло» в ЦСКА Леонида Слуцкого. В первом же сезоне Хонда покорил всех ударами со штрафных — именно его выстрел помог армейцам пройти «Севилью» в ⅛ финала Лиги чемпионов. Это было историческое достижение: с тех пор ни один российский клуб не заходил в плей-офф ЛЧ дальше первой стадии.
В январе 2014-го Хонда на правах свободного агента перешел из ЦСКА в «Милан», а через три года перебрался за океан — в мексиканскую «Пачуку». Уже тогда стало понятно, что цель Кейсуке — не просто построить успешную карьеру, а поиграть в футбол в максимальном количестве стран, меняя впечатления, как перчатки. На сегодняшний момент бывший армеец сменил уже 10 стран — вот его полный послужной список:
К литовской «Судуве» Хонда присоединился совсем недавно — неделю назад, 14 сентября. Это клуб из городка Мариямполе на 35 тысяч жителей: из четырех последних чемпионатов Литвы он выиграл три. В Лиге конференций-2020/21 «Судува» (еще без Хонды) уступила польскому «Ракуву», который в следующем раунде оставил без еврокубков наш «Рубин».
Поездка в Азербайджан перед вояжем в Литву — одна из самых удачных в пестрой карьере Кейсуке. Он присоединился к бакинской команде всего на 3,5 месяца, но успел забить два гола в семи матчах, а самое главное — помог «Нефтчи» впервые за восемь лет выиграть чемпионат, прервав 7-летнюю гегемонию «Карабаха». Ранее в национальном первенстве Хонда побеждал только с ЦСКА — в сезоне-2012/13.
В «Нефтчи» японец не получал зарплату: ему лишь обеспечили жилье и выдали автомобиль. Хонда мыслит куда более широко и предпочитает зарабатывать иначе, нежели большинство футболистов. В 2018 году издание Nikkei Asian Review сообщило, что Кейсуке вместе с популярным актером Уиллом Смитом запустят венчурный фонд. Иными словами — будут инвестировать в стартапы.
Судя по интервью, которое Хонда три года спустя дал журналистам из La Gazzetta dello Sport, у них со Смитом все получилось. «Я веду несколько бизнес-проектов. Один из них — компания NowDo, она предлагает людям образование высокого уровня по невысокой цене. Также я создал NowVoice — очень популярное приложение для распознавания речи в Японии. Под моим началом находится любительская команда из Токио, “Эдо Олл Юнайтед”.
Еще я управляю несколькими инвестиционными фондами, один из них мы ведем с Уиллом Смитом. Мы профинансировали больше 150 стартапов в различных секторах — таких, как разработка лекарств, диджитал-мероприятия, информационные технологии… А, ну и еще я тренирую сборную Камбоджи. Я никогда не езжу в отпуск«, — описал японец свою сверхразветвленную деятельность. И даже не вспомнил тот факт, что он вдобавок возглавляет компанию Honda ESTILO: в число ее активов входит 49% акций швейцарского клуба “Хорн”, где с августа по сентябрь прошлого года работал Александр Бородюк.
Хонда мог бы стать идеальным бизнес-коучем: его жизненный путь замотивирует встать с печи и начать что-то делать даже Емелю из русской сказки. Японец успевает играть в футбол, путешествовать, вкладывать деньги в стартапы и даже тренировать в Камбодже — удивительный пример для всех скептиков, которые говорят, что за 24 часа в сутках нельзя ничего успеть. Хонда успевает столько, что как будто проживает не одну жизнь, а две.
* В 2018 году, когда Хонда возглавил сборную Камбоджи, сообщалось, что он будет управлять командой по видеосвязи. Также Кейсуке в 2016-м открыл в Пномпене футбольную академию и президентствует в клубе «Солтило Ангкор», который выступает в чемпионате Камбоджи.
Тимофей Яценко