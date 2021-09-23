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16:35 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Экс-футболист сборной Украины Милевский завершил карьеру в 36 лет

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Бывший футболист сборной Украины 36-летний Артем Милевский в видео на своем YouTube-канале объявил о завершении карьеру.

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Милевский — трехкратный чемпион Украины в составе киевского «Динамо», чемпион Белоруссии с брестским «Динамо». В составе сборной Украины Милевский сыграл 50 матчей, забив 8 мячей. С 2016 по 2017 год Милевский выступал за «Тосно» из Ленинградской области. Последним клубом Милевского был украинский «Минай».

«Пришло время попрощаться с большим футболом. Я долго этого боялся, долго уходил от этого, были у меня варианты, были предложения, но я сказал себе: “Хватит”. Что я буду делать дальше — вы увидите на моем YouTube-канале», — сказал Милевский.

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