«Это погубит футбол». Почему клубы готовы объявить ФИФА войну?
ФИФА предлагает глобальные реформы, но далеко не всем они по нраву. Почему?
ФИФА предлагает глобальные реформы, но далеко не всем они по нраву. Почему?
Международная федерация футбола активно продвигает идею с проведением чемпионата мира каждые два года. Еще в мае среди членов ассоциации состоялось голосование, по итогам которого 166 федераций из 211 высказались за введение данной реформы. Вместе с ними одобрение дали и 15 тысяч болельщиков из 23 стран, опрошенные представителями ФИФА.
Стремление боссов мирового футбола связано в первую очередь с возможностью разбогатеть. На проведении чемпионата мира в его текущем формате ведомство зарабатывает огромные деньги. Например, последний мундиаль принес ФИФА более пяти миллиардов долларов. В организации не скрывают, что благодаря своему проекту рассчитывают сохранить и даже увеличить темп доходов. При этом финансовую жажду федерация пытается прикрыть стремлением улучшить качество соревнований и футбола вообще.
«Мы хотим значительно уменьшить количество отборочных матчей и перерывов на игры сборных. Далеко не всем нравится проведение квалификационных раундов в течение полутора лет. Мы предлагаем сократить их до четырех или пяти недель и провести соревнования сразу в одно календарное окно», — утверждает Арсен Венгер, заведующий глобальным развитием футбола и развитием проекта ФИФА.
Подразумевается, что классический квалификационный раунд будет реформирован в отдельный мини-турнир, проводимый в течение одного месяца. Какая в этом польза для клубов? Им не придется по несколько раз в год расставаться со своими футболистами — игроки будут уезжать в расположение национальной команды лишь раз. Возможно, даже по окончании сезона, а не по ходу.
Несмотря на то, что несколько европейских футбольных ассоциаций поддержали идею ФИФА, общий тон стран Старого света по отношению к этому проекту негативный. Среди противников выступает и Россия.
«Лиги не допустят того, чтобы футбольные руководящие органы в одностороннем порядке принимали решения, наносящие вред национальным чемпионатам», — говорится в заявлении Ассоциации европейских профессиональных футбольных лиг (EPFL).
Еще одно ведомство — Ассоциация европейских клубов — и вовсе считает нынешние действия ФИФА незаконными. По мнению организации, в состав которой входят 234 команды (не считая «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса», исключенных за попытку создать Суперлигу), проект Международной федерации футбола «погубит клубный футбол и отрицательно скажется на здоровье спортсменов».
Жесткую позицию занял и УЕФА — главный руководящий футбольный орган континента. Союз тоже опасается за здоровье футболистов, а также из-за снижения значимости чемпионата мира, «изюминку которому придает сам факт проведения турнира раз в четыре года». Помимо этого, в УЕФА убеждены, что новый формат ударит по возможностям национальных сборных с низким рейтингом и поставит под сомнение выживание женских турниров. Ведомство уже потребовало от ФИФА проведения внеочередного заседания для обсуждения данного вопроса, а в противном случае грозит грандиозным бойкотом.
Такое поведение европейского футбольного союза, к слову, говорит о том, как в организации заботятся о своем влиянии и власти в футболе. Неудивительно, что среди сторонников проекта ФИФА числятся преимущественно федерации Азии и Африки. Похожую картину мы наблюдали весной в борьбе все с той же Суперлигой. Тогда у УЕФА оказалось достаточно ресурсов и рычагов для победы.
Лишь теоретические. Договорившись о жирных спонсорских контрактах, федерация может повлиять и на мнение Европы. Таким же образом поступил УЕФА, когда устремившимся в Суперлигу топ-клубам были предложены улучшенные условия, что повлияло на их решение отказаться от участия в проекте. Но пока что козырная карта имеется в руках Европы. Тем более что подавляющее большинство стран именно этого континента (7 из топ-10) лидирует в рейтинге ФИФА.
На данный же момент ожидания Международной федерации футбола даже о получении финансовой выгоды слишком далеки от реальности и сводятся к известному анекдоту о корове: чтобы она давала больше молока, ее надо чаще доить и меньше кормить. Сомнительно, что спонсоры за пока еще почетное право быть причастными к столь масштабному событию как чемпионат мира по футболу будут готовы так же крупно вкладываться в ФИФА в случае увеличения периодичности проведения мундиаля. Это касается и потока денег от стран, всеми правдами и неправдами желающих стать хозяевами турнира. Пропадет ведь вся уникальность события!
Все сводится к тому, что реформа от ФИФА просто обесценит статус чемпионата мира и, соответственно, элитарность самого титула. Представьте, у условного Лионеля Месси появится на порядок больше попыток стать чемпионом планеты, что, во-первых, несправедливо по отношению к футболистам прошлых поколений, а во-вторых, в случае его триумфа при новом формате лишит нас ожидаемой драмы об одном из величайших игроков в истории, оставшегося без главного и самого желанного футбольного трофея. Другими словами, чемпионат мира станет обыденностью, как, например, проводимый каждый год мировой хоккейный форум. Чемпионат мира по лучшему виду спорта с клюшкой и шайбой и близко не вызывает желаемого зрительского интереса (в отличие от того же хоккейного турнира на Олимпийских играх). Та же участь постигнет и футбол.
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Андрей Сенченко