«Это погубит футбол». Почему клубы готовы объявить ФИФА войну?

Чемпионат мира раз в два года. Деньги поглощают футбол?

Международная федерация футбола активно продвигает идею с проведением чемпионата мира каждые два года. Еще в мае среди членов ассоциации состоялось голосование, по итогам которого 166 федераций из 211 высказались за введение данной реформы. Вместе с ними одобрение дали и 15 тысяч болельщиков из 23 стран, опрошенные представителями ФИФА.

Стремление боссов мирового футбола связано в первую очередь с возможностью разбогатеть. На проведении чемпионата мира в его текущем формате ведомство зарабатывает огромные деньги. Например, последний мундиаль принес ФИФА более пяти миллиардов долларов. В организации не скрывают, что благодаря своему проекту рассчитывают сохранить и даже увеличить темп доходов. При этом финансовую жажду федерация пытается прикрыть стремлением улучшить качество соревнований и футбола вообще.

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«Мы хотим значительно уменьшить количество отборочных матчей и перерывов на игры сборных. Далеко не всем нравится проведение квалификационных раундов в течение полутора лет. Мы предлагаем сократить их до четырех или пяти недель и провести соревнования сразу в одно календарное окно», — утверждает Арсен Венгер, заведующий глобальным развитием футбола и развитием проекта ФИФА.

Подразумевается, что классический квалификационный раунд будет реформирован в отдельный мини-турнир, проводимый в течение одного месяца. Какая в этом польза для клубов? Им не придется по несколько раз в год расставаться со своими футболистами — игроки будут уезжать в расположение национальной команды лишь раз. Возможно, даже по окончании сезона, а не по ходу.

УЕФА выступает резко против данной затеи и грозит бойкотом

Несмотря на то, что несколько европейских футбольных ассоциаций поддержали идею ФИФА, общий тон стран Старого света по отношению к этому проекту негативный. Среди противников выступает и Россия.

«Лиги не допустят того, чтобы футбольные руководящие органы в одностороннем порядке принимали решения, наносящие вред национальным чемпионатам», — говорится в заявлении Ассоциации европейских профессиональных футбольных лиг (EPFL).

Еще одно ведомство — Ассоциация европейских клубов — и вовсе считает нынешние действия ФИФА незаконными. По мнению организации, в состав которой входят 234 команды (не считая «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса», исключенных за попытку создать Суперлигу), проект Международной федерации футбола «погубит клубный футбол и отрицательно скажется на здоровье спортсменов».

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Жесткую позицию занял и УЕФА — главный руководящий футбольный орган континента. Союз тоже опасается за здоровье футболистов, а также из-за снижения значимости чемпионата мира, «изюминку которому придает сам факт проведения турнира раз в четыре года». Помимо этого, в УЕФА убеждены, что новый формат ударит по возможностям национальных сборных с низким рейтингом и поставит под сомнение выживание женских турниров. Ведомство уже потребовало от ФИФА проведения внеочередного заседания для обсуждения данного вопроса, а в противном случае грозит грандиозным бойкотом.

Такое поведение европейского футбольного союза, к слову, говорит о том, как в организации заботятся о своем влиянии и власти в футболе. Неудивительно, что среди сторонников проекта ФИФА числятся преимущественно федерации Азии и Африки. Похожую картину мы наблюдали весной в борьбе все с той же Суперлигой. Тогда у УЕФА оказалось достаточно ресурсов и рычагов для победы.

Есть ли шансы у ФИФА?

Лишь теоретические. Договорившись о жирных спонсорских контрактах, федерация может повлиять и на мнение Европы. Таким же образом поступил УЕФА, когда устремившимся в Суперлигу топ-клубам были предложены улучшенные условия, что повлияло на их решение отказаться от участия в проекте. Но пока что козырная карта имеется в руках Европы. Тем более что подавляющее большинство стран именно этого континента (7 из топ-10) лидирует в рейтинге ФИФА.

На данный же момент ожидания Международной федерации футбола даже о получении финансовой выгоды слишком далеки от реальности и сводятся к известному анекдоту о корове: чтобы она давала больше молока, ее надо чаще доить и меньше кормить. Сомнительно, что спонсоры за пока еще почетное право быть причастными к столь масштабному событию как чемпионат мира по футболу будут готовы так же крупно вкладываться в ФИФА в случае увеличения периодичности проведения мундиаля. Это касается и потока денег от стран, всеми правдами и неправдами желающих стать хозяевами турнира. Пропадет ведь вся уникальность события!

Все сводится к тому, что реформа от ФИФА просто обесценит статус чемпионата мира и, соответственно, элитарность самого титула. Представьте, у условного Лионеля Месси появится на порядок больше попыток стать чемпионом планеты, что, во-первых, несправедливо по отношению к футболистам прошлых поколений, а во-вторых, в случае его триумфа при новом формате лишит нас ожидаемой драмы об одном из величайших игроков в истории, оставшегося без главного и самого желанного футбольного трофея. Другими словами, чемпионат мира станет обыденностью, как, например, проводимый каждый год мировой хоккейный форум. Чемпионат мира по лучшему виду спорта с клюшкой и шайбой и близко не вызывает желаемого зрительского интереса (в отличие от того же хоккейного турнира на Олимпийских играх). Та же участь постигнет и футбол.

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