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10:27 (мск), источник: ТАСС

«Палмейрас» во второй раз подряд вышел в финал Кубка Либертадорес

В полуфинале бразильский клуб обыграл соотечественников из «Атлетико Минейро».

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Источник: Reuters

ТАСС, 29 сентября. Бразильский футбольный клуб «Палмейрас» на выезде сыграл вничью с «Атлетико Минейро» со счетом 1:1 в ответном матче полуфинала Кубка Либертадорес и вышел в финал турнира. Встреча прошла в бразильском городе Белу-Оризонти.

На 52-й минуте счет открыл нападающий «Атлетико Минейро» Эдуардо Варгас. В составе «Палмейраса» отличился Дуду (68).

Первая встреча, прошедшая 22 сентября в Сан-Паулу, завершилась со счетом 0:0. «Палмейрас» вышел в финал Кубка Либертадорес за счет гола, забитого в гостях. Команда сыграет в решающем матче турнира во второй раз подряд. «Палмейрас» является действующим победителем Кубка Либертадорес, в финале прошедшего розыгрыша турнира, который состоялся 31 января, клуб из Сан-Паулу со счетом 1:0 обыграл бразильский «Сантос».

«Палмейрас» вышел в финал турнира в шестой раз (1961, 1968, 1999, 2000, 2021, 2021), клуб также является обладателем трофея по итогам розыгрыша 1999 года. Соперник «Палмейраса» определится 30 сентября в матче между бразильским «Фламенго» и эквадорской «Барселоной Гуаякиль». Первая встреча завершилась победой «Фламенго» со счетом 2:0.

Кубок Либертадорес проводится с 1960 года. Лидером по количеству побед является аргентинский «Индепендьенте», выигравший во всех семи финалах, в которых принимал участие.

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