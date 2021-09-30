«Палмейрас» и «Фламенго» сыграют в финале Кубка Либертадорес

ТАСС, 30 сентября. Бразильский футбольный клуб «Фламенго» со счетом 2:0 обыграл эквадорскую «Барселону Гуаякиль» в ответном полуфинальном матче Кубка Либертадорес. Встреча прошла в Гуаякиле.

Два гола на счету Бруно Энрике (18-я и 50-я минуты). Первая встреча, прошедшая 23 сентября в Рио-де-Жанейро, завершилась со счетом 2:0, дубль в той игре также оформил Бруно Энрике. По итогам двух матчей «Фламенго» вышел в финал, где сыграет с бразильским «Палмейрасом», который является действующим обладателем трофея.

«Фламенго» вышел в финал Кубка Либертадорес в третий раз, клуб является двукратным победителем турнира (1981, 2019). «Палмейрас» и «Фламенго» ранее не встречались в рамках Кубка Либертадорес. Бразильские команды сыграют в финале турнира в четвертый раз.