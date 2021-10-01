Пеле написал трогательное послание поклонникам после выписки из госпиталя

«Когда путь труден, празднуйте каждый сделанный шаг. Сосредоточьтесь на своем счастье.



Это правда, что я больше не могу прыгать, но в последние несколько дней я бил кулаком по воздуху больше раз, чем обычно. Я очень счастлив вернуться домой.



Хочу поблагодарить всю команду больницы, которая сделала мое пребывание приятным, оказав добрый и очень сердечный прием. Спасибо также всем тем, кто издалека наполняет мою жизнь посланиями любви», — написал футболист.