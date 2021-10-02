Футболистки «Локомотива» победили «Зенит» и выиграли Кубок России

Поединок завершился победой «Локомотива» — 1:0.

Единственный мяч забила Нелли Коровкина. Она отличилась на 3-й минуте, замкнув головой передачу Алены Рузиной с правого фланга на линию вратарской. В этом эпизоде ошиблась вратарь «Зенита» Юлия Гриченко, неудачно сыгравшая на выходе.

На трибуны стадиона в Самаре допускались только вакцинированные от коронавируса или переболевшие зрители. Максимальное ограничение для арены — 1000 человек.

Петербургская женская футбольная команда «Зенит» была основана 21 января 2020 года. В прошлом сезоне чемпионата России клуб стал пятым.

«Локомотив», основанный 28 февраля 2018 года, дважды становился серебряным призером национального чемпионата (2019, 2020). В прошлом сезоне команда выиграла Кубок России, победив в финале команду ЦСКА (0:0, по пенальти — 4:2).

В розыгрыше Кубка России за свою пятнадцатилетнюю историю команда «Звезда-2005» из Перми семь раз владела главным трофеем. Столько же раз Кубок России завоевывала «Энергия» из Воронежа.

«Локомотив» — «Зенит» — 1:0 (1:0)

Гол: Коровкина, 3 (1:0).

«Локомотив»: Щербак, Кожникова, Беломытцева, Машкова, Галай, Самойлова, Козлова, Фёдорова, Шеина (Абдуллина, 79), Рузина (Черкасова, 88), Коровкина.

«Зенит»: Гриченко, Гживиньска, Диаш, Куропаткина, Пантюхина (Морина, 83), Симановская, Слесарчик, Сочнева (Шуппо, 66), Степанова (Белова, 36), Цыбутович, Якупова.

Предупреждения: Козлова, 61. Цыбутович, 79.