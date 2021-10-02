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13:48 (мск), источник: Матч ТВ

Футболистки «Локомотива» победили «Зенит» и выиграли Кубок России

На «Солидарность Самара Арене» состоялся финал БЕТСИТИ Кубка России среди женских команд между московским «Локомотивом» и санкт-петербургским «Зенитом».

Локомотив
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Источник: Официальный сайт ЖФК "Локомотив"

Поединок завершился победой «Локомотива» — 1:0.

Единственный мяч забила Нелли Коровкина. Она отличилась на 3-й минуте, замкнув головой передачу Алены Рузиной с правого фланга на линию вратарской. В этом эпизоде ошиблась вратарь «Зенита» Юлия Гриченко, неудачно сыгравшая на выходе.

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На трибуны стадиона в Самаре допускались только вакцинированные от коронавируса или переболевшие зрители. Максимальное ограничение для арены — 1000 человек.

Петербургская женская футбольная команда «Зенит» была основана 21 января 2020 года. В прошлом сезоне чемпионата России клуб стал пятым.

«Локомотив», основанный 28 февраля 2018 года, дважды становился серебряным призером национального чемпионата (2019, 2020). В прошлом сезоне команда выиграла Кубок России, победив в финале команду ЦСКА (0:0, по пенальти — 4:2).

В розыгрыше Кубка России за свою пятнадцатилетнюю историю команда «Звезда-2005» из Перми семь раз владела главным трофеем. Столько же раз Кубок России завоевывала «Энергия» из Воронежа.

«Локомотив» — «Зенит» — 1:0 (1:0)
Гол: Коровкина, 3 (1:0).

«Локомотив»: Щербак, Кожникова, Беломытцева, Машкова, Галай, Самойлова, Козлова, Фёдорова, Шеина (Абдуллина, 79), Рузина (Черкасова, 88), Коровкина.
«Зенит»: Гриченко, Гживиньска, Диаш, Куропаткина, Пантюхина (Морина, 83), Симановская, Слесарчик, Сочнева (Шуппо, 66), Степанова (Белова, 36), Цыбутович, Якупова.

Предупреждения: Козлова, 61. Цыбутович, 79.

Судья: Любовь Тарбеева.

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