Футболисты «Шерифа» подрались в чемпионате Молдавии после победы над «Реалом»

В субботу, 2 октября, «Шериф» выиграл у «Милсами» в гостевом матче чемпионата Молдавии. Игра прошла в Оргееве и завершилась со счетом 1:0 в пользу тираспольской команды.

Во втором тайме футболисты устроили на поле массовую потасовку. Все началось с того, что игрок «Милсами» Игорь Ламбарский, ранее выступавший в России за «Краснодар», «Нижний Новгород» и другие команды, два раза ударил по ногам футболиста «Шерифа» Эдмонда Аддо. Ганский полузащитник не удержался и в ответ ударил соперника локтем, а тот повалился на землю, держась за лицо.

В результате на поле началась массовая потасовка. Успокаивать футболистов был вынужден в том числе главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб. Аддо в итоге был удален с поля, а Ламбарский отделался желтой карточкой. Предупреждения получили и еще несколько футболистов и представителей обеих команд.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/t_Jch8D8EMs?start=229" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Наш игрок виноват, но красную карточку нужно было показывать и игроку “Милсами”. Это тоже была чистая красная карточка — он ударил сзади, пока судья не видел», — сказал после матча помощник главного тренера «Шерифа» Дмитрий Кара-Мустафа.

Ранее на этой неделе «Шериф» сенсационно выиграл в гостях у мадридского «Реала» со счетом 2:1. После двух туров группового этапа Лиги чемпионов тираспольчане лидируют в своей группе, набрав 6 очков. Позади «Реал» (3), «Интер» (1) и «Шахтер» (1).