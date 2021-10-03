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15:28 (мск), источник: Sport24

Футболисты «Шерифа» подрались в чемпионате Молдавии после победы над «Реалом»

В субботу, 2 октября, «Шериф» выиграл у «Милсами» в гостевом матче чемпионата Молдавии. Игра прошла в Оргееве и завершилась со счетом 1:0 в пользу тираспольской команды.

Шериф
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Источник: AP 2021

В субботу, 2 октября, «Шериф» выиграл у «Милсами» в гостевом матче чемпионата Молдавии. Игра прошла в Оргееве и завершилась со счетом 1:0 в пользу тираспольской команды.

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Во втором тайме футболисты устроили на поле массовую потасовку. Все началось с того, что игрок «Милсами» Игорь Ламбарский, ранее выступавший в России за «Краснодар», «Нижний Новгород» и другие команды, два раза ударил по ногам футболиста «Шерифа» Эдмонда Аддо. Ганский полузащитник не удержался и в ответ ударил соперника локтем, а тот повалился на землю, держась за лицо.

В результате на поле началась массовая потасовка. Успокаивать футболистов был вынужден в том числе главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб. Аддо в итоге был удален с поля, а Ламбарский отделался желтой карточкой. Предупреждения получили и еще несколько футболистов и представителей обеих команд.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Наш игрок виноват, но красную карточку нужно было показывать и игроку “Милсами”. Это тоже была чистая красная карточка — он ударил сзади, пока судья не видел», — сказал после матча помощник главного тренера «Шерифа» Дмитрий Кара-Мустафа.

Ранее на этой неделе «Шериф» сенсационно выиграл в гостях у мадридского «Реала» со счетом 2:1. После двух туров группового этапа Лиги чемпионов тираспольчане лидируют в своей группе, набрав 6 очков. Позади «Реал» (3), «Интер» (1) и «Шахтер» (1).

В чемпионате Молдавии «Шериф» пока занимает лишь 3-е место, набрав в 9 турах 22 очка. Впереди «Петрокуб» (28) и «Милсами» (27), но эти команды провели на 3 игры больше.

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