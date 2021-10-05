Голевой страйк, оркестр из игроков и жест Дзюбы всей командой. «Гомель» — короли оригинальных празднований

На выходных чемпионат Беларуси привлек необычным празднованием. На 44-й минуте «Гомель» открыл счет в матче с мозырской «Славией» (3:0), после чего игроки исполнили роли кеглей, а автор гола Дмитрий Гомза выбил страйк. Зацените, как реалистично упала последняя кегля.

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Главный футбольный инстаграм-аккаунт 433 даже обыграл этим массовый сбой соцсетей. Правда, пришлось это делать в твиттере. Инстаграм Гомза все-таки уложил.

На самом деле, это празднование игроки выбрали по итогам конкурса среди болельщиков. Точнее — в роли жюри выступил хавбек гомельчан Вадим Побудей. Именно он инициатор всех оригинальных празднований команды, а их в этом сезоне уже набралось прилично.

В матче против «Витебска», например, команда превратилась в оркестр.

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В роли дирижера на поле — все тот же Гомза, за пределами — Побудей. «Эту традицию (оригинально праздновать) начал Вадик Побудей, все исходило от него. Он вообще перед каждым матчем сейчас предлагает что-то новое, — рассказывает Гомза в интервью телеграм-каналу “ЧестнОК”. — Он сказал, что если кто-нибудь забьет, то можно устроить концерт оркестра, а автор гола выступит в роли дирижера. Насколько знаю, три-четыре человека из команды знали об этом, но все быстро подхватили идею после гола и присоединились к “оркестру”. Я это празднование посмотрел пару раз после игры — очень прикольно, к тому же дирижером выступил именно я».

Мяч Никиты Неркасова команда отметила по-армейски, усовершенствовав жест Дзюбы.

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Сам Побудей тоже отмечает необычно: то использует боксерские удары, то прыжки в стиле Ибрагимовича. Игроки «Гомеля» развлекаются даже перед голами — в матче с «Минском» (4:0) футболисты определили бьющего штрафной в камень-ножница-бумага. И победивший Игорь Костров забил!

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Здесь стоит отметить, что «Гомель» только вернулся в высшую лигу, но стал главным открытием сезона. После 24 туров команда идет на пятом месте (в трех очках от третьей строчки при игре в запасе и в четырех баллах — от второй).

А еще у «Гомеля» самая высокая посещаемость в чемпионате. Гомза говорит о футбольном буме в городе: «По средней посещаемости домашних матчей мы обошли брестское “Динамо”. Игрой, своим отношением к делу привлекли людей на трибуны. Что уж говорить, когда на нас уже ходит по пять тысяч человек. Поддержка, безусловно, помогает. И, хочу отметить, в течение сезона ни разу не слышал каких-то плохих слов в наш адрес со стороны болельщиков».

С такими результатами и атмосферой в команде — даже не сомневаемся.