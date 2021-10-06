Бывший футболист «Спартака» признался в участии в договорных матчах

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По словам футболиста, подобных случаев в его профессиональной карьере было два. Об одном из них он рассказал в своем Telegram-канале.

Команду, за которую в тот момент выступал Калиниченко, украинец не назвал, равно как и не раскрыл остальных участников той встречи. Он лишь подчеркнул, что эпизод произошел «на заре его карьеры».

«Нам нужна была только победа, боролись за выживание. Все все знали, все шло нормально, но забить не могли.



Вдруг игрок соперника метров с сорока как попал прямо в “паутину”, вратарь только глазами повел. У всех легкая паника, шла середина второго тайма, и выяснилось, что вратарю соперника ничего не сказали, вот он и спасал, как в последний раз. С горем пополам мы забили один, я отличился.

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Но нам нужен был еще один гол, а вратарь прям задолбал. К концу матча разнервничались все, даже судьи, но ничего сделать не получалось. В итоге защитник, который «опекал» меня, прямым текстом сказал: «Беги» и открыл путь в штрафную. Я побежал, и он свалил меня. Пенальти!



Исполнять его толком никто не хотел, ведь на воротах голкипер, который «не знает» про сговор. В общем забили. Худшего настроения после победы у меня не было никогда. Премиальных за эту «игру», естественно, никто не предлагал", — написал Калиниченко.