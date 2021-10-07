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15:46 (мск), источник: Sports.Ru

Калиниченко признался в договорняке — мы нашли тот самый матч. Вратарь, который не знал и все тащил, в 2019-м получил бан за другой договорняк

«Худшего настроения после гола и победы у меня не было никогда».

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Источник: http://www.fcdnipro.ua/

Экс-полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко признался, что участвовал в двух договорных играх. Приводим яркий рассказ украинца, который он расписал в своем телеграм-канале.

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"Я участвовал в договорняках (говорю только о которых знаю) дважды. Это было на заре моей футбольной карьеры и не было связано с играми на тотализаторе. О них тогда еще, слава Богу, не знали. Один вообще не помню, а вот второй врезался в память, как немного комичный.

Нам нужна была только победа, боролись за выживание. И вроде все знают, все идет нормально. Правда, забить не можем. И тут игрок соперника метров с 40 как дал прямо в паутину, вратарь только глазами провел… У всех легкая паника, идет середина второго тайма. А тут по ходу пьесы выясняется, что вратарю соперников тоже ничего не сказали и тот тащит все как в последний раз.

С горем пополам один забили, я забил. Но нужен еще, а воротчик прям задолбал! Уж дело совсем к концу матча, нервничают все, включая судей, а сделать ничего не получается, все как на зло идет через одно место… Выручил аут в близости от ворот. Защитник, который меня «опекал», прямым текстом говорит: «Беги!» — и открывает путь в штрафную. Я тупо бегу, мне бросают аут, а мой «опекун» валит меня сзади. Пенальти!

И тут выясняется, что толком никто не горит желанием бить этот пенальти, ведь там вратарь, который «не знает». В общем, забили мы тот пенальти… Худшего настроения после победы и забитого гола у меня не было никогда… Ну и премиальных, естественно, никто за эту «игру» не предлагал".

***

Путем нехитрого поиска мы, похоже, нашли тот самый матч.

В начале карьеры Калиниченко играл только за «Днепр», а первый гол забил в сезоне-1997/98, но тогда клуб занял четвертое место и был далек от борьбы за выживания. Все равно на всякий случай проверили победы «Днепра» со счетом 2:1 — киевскому ЦСКА, «Черноморцу» и «Таврии» Калиниченко не забивал.

А вот в сезоне-1998/99 «Днепр» финишировал только 12-м из 16 команд. И со счетом 2:1 побеждал дважды — у «Кривбасса» и «Николаева». Криворожанам Калиниченко не забивал, зато матч с «Николаевом» подошел по всем параметрам. «Днепр» пропустил первым в середине второго тайма, затем Калиниченко сделал 1:1, в концовке случился пенальти. Кстати, его реализовал Олег Шелаев (в будущем 412 матчей в чемпионате Украины, четвертьфиналист ЧМ-2006 вместе с Калиниченко).

Источник: dynamo.kiev.ua

Это матч 28-го тура — «Николаев» шел последним, а «Днепр» испытывал большие проблемы. Так выглядела таблица перед игрой — за три тура до финиша чемпионата. 16-е место — вылет, 15-е — стыки за выживание.

Источник: dynamo.kiev.ua

Играли такой матч на глазах 11 тысяч зрителей, а главным судьей был Сергей Дзюба. В сети о рефери информации немного, но есть такая характеристика: «Киевлянин Сергей Дзюба приезжал судить матчи Премьер-лиги в звании полковника милиции, он возглавлял отдел физподготовки и спорта в МВД Украины. А когда инспектором у него был Стефан Решко (тоже полковник милиции), то администраторы встречающих команд шутили: “Серьезная игра, раз милицейский наряд из двух полковников прислали”.

Кстати, отец Артема Дзюбы — тоже Сергей. Более того, он родом из Полтавской области Украины и тоже работал милиционером. Впрочем, Артем родился уже в Москве, где встретились и давно живут его родители. Но совпадения удивительные.

Вам наверняка интересно, что же за вратарь тащил в том матче и не знал о договорняке. Ворота «Николаева» тем теплым майским днем защищал Артем Штанько.

Он только месяцем ранее дебютировал в Премьер-лиге, но самое интересное с ним случилось ровно 20 лет спустя. В апреле 2019-го решением КДК ФФУ Штанько отстранили от любой футбольной деятельности на 3 года условно, с испытательным сроком в 2 года. После дополнительного рассмотрения дела срок дисквалификации изменили на 1 год.

Источник: https://premierliga.ru/

За что такое наказание? За участие в организации договорных матчей!

***

Чемпионом в том сезоне стало киевское «Динамо», а лучшим бомбардиром с 18 голами — 22-летний Андрей Шевченко. Тогда же он стал лучшим бомбардиром ЛЧ и уехал в «Милан». 21-летний Калиниченко отыграл еще сезон и перебрался в «Спартак».

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