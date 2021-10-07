Гус Тиль признан лучшим игроком чемпионата Нидерландов в сентябре. Хавбек принадлежит «Спартаку»

Об этом информирует пресс-служба турнира.

В последних трех матчах шесть из семи его ударов по воротам достигли цели. Он является лучшим бомбардиром чемпионата Нидерландов.

Отметим, что Гус Тиль играет за «Фейеноорд» на правах аренды. Права на игрока принадлежат московскому «Спартаку».