Гус Тиль признан лучшим игроком чемпионата Нидерландов в сентябре. Хавбек принадлежит «Спартаку»
Полузащитник «Фейеноорда» Гус Тиль был признан лучшим игроком чемпионата Нидерландов в сентябре.
Фейеноорд
Спартак
Об этом информирует пресс-служба турнира.
В последних трех матчах шесть из семи его ударов по воротам достигли цели. Он является лучшим бомбардиром чемпионата Нидерландов.
Отметим, что Гус Тиль играет за «Фейеноорд» на правах аренды. Права на игрока принадлежат московскому «Спартаку».
В текущем сезоне 23-летний Тиль провел 15 матчей за «Фейеноорд», забил 12 голов и сделал одну результативную передачу.