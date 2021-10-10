Руй Кошта избран президентом «Бенфики». Он получил почти 85% голосов

В июле Кошта был временно назначен президентом «Бенфики», сменив Луиша Филипе Виейру, который был арестован по подозрению в мошенничестве и отмывании денег.

Завершивший в 2008-м игровую карьеру Кошта в том же году был назначен спортивным директором «Бенфики» и с тех пор работал в клубе в этой должности.