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14:48 (мск), источник: Sports.Ru

Руй Кошта избран президентом «Бенфики». Он получил почти 85% голосов

Бывший полузащитник «Милана» и «Фиорентины» Руй Кошта избран президентом «Бенфики».

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Источник: AP 2021

49-летний португалец набрал 84,48% голосов.

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В июле Кошта был временно назначен президентом «Бенфики», сменив Луиша Филипе Виейру, который был арестован по подозрению в мошенничестве и отмывании денег.

Завершивший в 2008-м игровую карьеру Кошта в том же году был назначен спортивным директором «Бенфики» и с тех пор работал в клубе в этой должности.

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