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09:37 (мск), источник: Российская газета

Президента Бразилии не пустили на футбольный матч без прививки от COVID-19

Президент Бразилии Жаир Болсонару не смог попасть на футбольный матч из-за отсутствия сертификата о вакцинации от коронавируса.

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Источник: Reuters

Об этом журналистам рассказал сам глава государства. По словам Болсонару, он хотел посмотреть игру «Сантос» — «Гремио», но ему сказали, что нужна прививка.

«Зачем карта прививок, паспорт? У меня больше антител, чем у тех, кто получил вакцину», — цитирует политика РИА Новости, ссылаясь на издание Metropoles. По информации СМИ, Болсонару сейчас находится в отпуске.

Президент Бразилии переболел COVID-19 в июле 2020 года. До настоящего момента он не вакцинировался. Ранее в Нью-Йорке Болсонару не пустили внутрь одного из ресторанов города из-за отсутствия прививки от коронавируса. До этого он со своими сопровождающими ел пиццу также на улице.

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