Президента Бразилии не пустили на футбольный матч без прививки от COVID-19

Об этом журналистам рассказал сам глава государства. По словам Болсонару, он хотел посмотреть игру «Сантос» — «Гремио», но ему сказали, что нужна прививка.

«Зачем карта прививок, паспорт? У меня больше антител, чем у тех, кто получил вакцину», — цитирует политика РИА Новости, ссылаясь на издание Metropoles. По информации СМИ, Болсонару сейчас находится в отпуске.