Жозе Моуринью поздравил Никиту Симоняна с 95-летием

«Привет, дорогой Никита. Это Жозе Моуринью из Рима. Крепко обнимаю, желаю всего наилучшего и отличного дня рождения. Через год я запишу еще одно поздравление для тебя, с 96-летием», — сказал Моуринью в видеообращении, опубликованном на странице сборной России в Twitter.

Ранее видео с поздравлениями в адрес Симоняна записали защитник испанской «Барселоны» Жерар Пике и полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян.

Футболисты сборной России надели майки с изображением Симоняна во время перелета из Марибора в Москву после победного матча отборочного турнира чемпионата мира-2022 с командой Словении.