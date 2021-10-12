Жозе Моуринью поздравил Никиту Симоняна с 95-летием
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Главный тренер итальянского футбольного клуба «Рома» Жозе Моуринью поздравил экс-футболиста сборной СССР Никиту Симоняна с 95-летием.
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Главный тренер итальянского футбольного клуба «Рома» Жозе Моуринью поздравил экс-футболиста сборной СССР Никиту Симоняна с 95-летием.
«Привет, дорогой Никита. Это Жозе Моуринью из Рима. Крепко обнимаю, желаю всего наилучшего и отличного дня рождения. Через год я запишу еще одно поздравление для тебя, с 96-летием», — сказал Моуринью в видеообращении, опубликованном на странице сборной России в Twitter.
Ранее видео с поздравлениями в адрес Симоняна записали защитник испанской «Барселоны» Жерар Пике и полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян.
Футболисты сборной России надели майки с изображением Симоняна во время перелета из Марибора в Москву после победного матча отборочного турнира чемпионата мира-2022 с командой Словении.
Симонян — обладатель множества титулов и наград. Он олимпийский чемпион 1956 года в составе сборной СССР, четырехкратный чемпион и двукратный обладатель Кубка СССР в составе московского «Спартака», лучший бомбардир в истории «красно-белых». За выдающиеся достижения в футболе он удостоен орденов Международного олимпийского комитета (МОК) и ФИФА, орденов «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, почетного звания «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации».